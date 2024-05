Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 1,0 procent tot 5.300,01 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 39.851,73 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent hoger op 16.712,68 punten.

Alles ogen waren woensdag gericht op de inflatiecijfers. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april conform de verwachting zijn gestegen met 3,4 procent op jaarbasis, tegen 3,5 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie op jaarbasis 3,6 procent bedroeg, tegen 3,8 procent een maand eerder.

Het rapport zou volgens analist Bret Kenwell van eToro het beleggersvertrouwen moeten vergroten "dat we dit jaar meer dan één renteverlaging van de Fed zouden kunnen meemaken, wat ook positief zou moeten zijn voor aandelen", aldus Kenwell.

De tienjaarsrente daalde 10 basispunten tot 4,345 procent, terwijl de tweejaarsrente stabiel noteerde op 5,387 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de verkopen in de Amerikaanse detailhandel in april op maandbasis zijn gestegen noch gedaald. Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in april met 3,0 procent.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gestegen met 0,5 procent. De marktindex steeg van 197,1 naar 198,1.

De index van de Federal Reserve voor de industrie in de regio New York is in mei onverwacht licht verslechterd. De index daalde van -14,3 in april naar -15,6 in mei.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in mei gedaald. De NAHB-huizenindex daalde van 51 naar 45 deze maand, wat de eerste daling betekende sinds november 2023.

De bedrijfsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in maart conform verwachting op maasndbasis gedaald met 0,1 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 0,7 procent.

Olie noteerde woensdag 0,8 procent hoger op 78,64 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0877. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0865 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0818 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen woningbouwdata, de Philadelphia Fed-index, de importprijzen en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door industriële productiecijfers later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Boeing daalde 1,7 procent, nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat de voorwaarden niet zijn nagekomen van een schikking die drie jaar geleden werd bereikt over de rol van Boeing-medewerkers in twee dodelijke ongelukken met 737 MAX vliegtuigen, die binnen vijf maanden tijd plaatsvonden.

DLocal verloor ruim 25 procent na tegenvallende omzetcijfers.

GameStop noteerde ruim 27 procent lager, na een koerswinst van 60 procent op dinsdag en 74 procent maandag. Het is niet de eerste keer dat dit zogenaamde meme-aandeel door beleggers in korte tijd uitzonderlijk sterk wordt opgestuwd. Ook AMC Entertainment, met een vergelijkbare historie, stond voorbeurs fors lager.