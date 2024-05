AEX sluit met bescheiden winst na Amerikaanse inflatiecijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger gesloten, na een wisselvallige handelssessie met veel macro-economisch nieuws uit de Verenigde Staten.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 913,39 punten.

De ogen waren gericht op de Amerikaanse inflatiecijfers, die aanvankelijk een positieve koersreactie opleverden, nadat de cijfers zoals verwacht een licht afkoelende inflatie lieten zien.

De beurs in Amsterdam veerde op, maar zakte ook weer weg, om uiteindelijk toch weer de weg omhoog te zoeken.

Het Amerikaanse inflatierapport over april is voor de Fed een stuk minder ontmoedigend dan het rapport over maart, zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. Weliswaar stegen de prijzen in de dienstensector nog steeds iets sneller dan de voorgaande maand, tot maar liefst 4,9 procent, maar in maart was dat een veel sterkere beweging.

Gisteren sprak de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zijn teleurstelling in Amsterdam uit over de progressie met het terugdringen van de inflatie en een nieuwe teleurstelling had zelfs de optimistische belegger de moed kunnen doen verliezen, volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets. "Zij zijn erg optimistisch dat de Fed geen andere keus heeft dan de rente te verlagen nu de arbeidsmarkt in de VS begint te verzwakken."

Verder werd woensdag bekend dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal toch weer is gekrompen. Het bruto binnenlands product daalde met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal, zo bleek uit een eerste berekening van het CBS.

Wel gaven Nederlandse huishoudens iets meer uit. De export daarentegen kromp in maart. De export daalt inmiddels al tien maanden op rij.

Ook bleken de Amerikaanse detailhandelsverkopen in april woensdagmiddag op hetzelfde niveau te liggen als in maart. De Empire State index voor de industrie in de regio New York liet in mei juist een lichte verslechtering zien, waar een minder slecht cijfer was voorspeld door analisten. De bedrijfsvoorraden in april daalden zoals verwacht licht.

De olieprijs was vrijwel stabiel na een daling van de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week. Een juni-future WTI ruwe olie noteerde licht hoger op 78,16 dollar en Brent-olie kostte 82,47 dollar per vat.

De rente daalde woensdag zowel in de VS als in Europa en de euro/dollar steeg naar 1,0872. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0820.

Stijgers en dalers

ASMI was de sterkste stijger. De halfgeleiderspecialist kondigde dinsdag nabeurs de start van een nieuwe inkoopprogramma van eigen aandelen aan. Dit programma werd in februari al aangekondigd. Het aandeel steeg 3,3 procent.

DSM-Firmenich en IMCD wonnen 2,5 en 2,0 procent.

ABN AMRO kwam voorbeurs met cijfers en verloor 6,1 procent. Hoewel de winst prima was, verkleint een lagere CET1-kapitaalratio de kans op extra inkopen van eigen aandelen. Volgens UBS staat de aandeelhouderbeloning - bijvoorbeeld in de vorm van aandeleninkopen - daarmee op de tocht.

Sectorgenoot ING beperkte het verlies tot 1,4 procent.

In de AMX won Inpost na cijfers 6,2 procent. UBS sprak van prima cijfers en ziet ruimte voor een verhoging van de consensusverwachting voor de winst.

Koffiespecialist JDE Peet's steeg 4,9 procent en WDP 4,3 procent.

TKH kondigde voorbeurs een desinvestering aan, tegen een prima prijs, oordeelde ING. Het aandeel sloot 1,7 procent hoger.

Air France-KLM en AMG waren de sterkste dalers met ruim 3 procent koersverlies.

Bij de smallcaps ging NX Filtration aan kop met een plus van 6,2 procent.

B&S steeg 2,8 procent na de aankondiging van een overname van Tastemakers. In 2023 rapporteerde Tastemakers een omzet van circa 13 miljoen euro en een EBITDA van 1,2 miljoen euro.

TomTom en Pharming verloren ongeveer 2 procent.

Euronext, dat dinsdag met sterker dan voorspelde resultaten naar buiten kwam, sloot 3,2 procent hoger.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden woensdag hoger rond sluitingstijd in Europa. De S&P500 index opende hoger na de inflatiecijfers en steeg na een paar uur handel met 0,9 procent. Techbeurs Nasdaq won 1 procent.