Hoop cijfers, meer dividend en er zijn weer veel koerscapriolen voorbeurs

De AEX indicatie is +0,3% na een zeer wispelturig dagje Wall Street.

Daar steeg alleen technologie 0,6%, maar semiconductorindex SOX deed zelfs +2,1%. Alleen staan nu weer in Azië TSMC 3,5% en Samsung 2% lager. Dollar en rentes laten zich ook niet onbetuigd, er zijn veel cijfers op het Damrak en vanmiddag staat een pittige macro in de agenda.

Europese futures openen op en rond nul

De Amerikaanse staan lager van 0,3% voor de blue chips tot -0,6% voor tech

In Azië leveren China, Hong Kong, Korea en Taiwan ongeveer 1,5% in, japan houdt het op -0,4%. Tencent doet maar -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) daalde ondanks als het rumoer gisteren... met maar liefst 7,1% naar 18,9. Heel verrassend

De dollar - is dat soms een afkorting van dolle of dronken aardbei? - giert weer door eigen grafiek en doet het nu 0,3% hoger op 1,0707

Goud zakt 0,7%, olie doet 1% lager en crypto wiebert daar ergens tussenin

De Amerikaanse rente doet even kalm aan na een flinke rit gisteren, maar de Europese rentes hebben het op opening op de heupen



Hier nog even snel EUR/USD deze maand, er wordt dagelijks niet op een centje gelet. En dat is heel veel voor valutabegrippen:



Liefst vijf bekende namen cijferen voorbeurs Damrak, Ahold Delhaize is net door en dit is even onder voorbehoud. De retailer verslaat met gemak de verwachtingen 2022. De outlook 2023 is wel wat aan de dunne kant. Het bedrijf verhoogt dividend met 10,5%, maar in ieder geval het hoofdblad van het persbericht meldt geen aandeleninkoop.



Heineken levert prima resultaten af, schudt Covid-19 definitief van zich af, kampt uiteraard met grondstof- en energiekosten, groeit wel harder dan de markt, houdt vast aan de outlook 2023 én verhoogt het dividend met... 40%.



Alfen groeit als kool, de vooruitzichten zijn letterlijk zonnig en winderig tegelijk. Het bedrijf profiteert volop van de energietransitie, maar hannest met de supply chain (waardoor de vrije kasstroom onder druk staat door voorraadopbouw), energie-, grondstof- en arbeidskosten.

Vopak voldoet aan de verwachtingen en verhoogt het dividend van €1,25 naar €1,30.



De omzet van CM.com steeg in Q4 met 17%, maar marges en bruto winst stonden onder druk. Wel belooft het bedrijf einde van dit jaar dat de ebitda positief en eind 2024 de vrije kasstroom positief moet zijn.

Het zal niet de impact van het inflatiecijfer van gisteren hebben, maar vorige maand stelde deze New York Fed Index ernstig teleur. En de markt kreeg een tik. Opgelet dus vanmiddag bij deze eerste voorlopende indicator over februari.



De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers vierde kwartaal

07:00 CM.com - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Heineken - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Vopak - Cijfers vierde kwartaal



13:00 Kraft Heinz - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:00 Ondernemersvertrouwen - Eerste kwartaal (NL)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Januari (VK)

11:00 Industriële productie - December (eur)

11:00 Handelsbalans - December (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - Januari (VS)

14:30 Empire State index - Februari (VS)

15:15 Industriële productie - Januari (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Februari (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Chaotisch dagje Wall gisteren op dat inflatiecijfer, AEX, dollar en rentes hadden gisteren ook al het heen en weer.

Stocks wavered Tuesday and the Dow fell, reversing earlier gains, after the January CPI report showed that inflation grew at a higher-than-expected 6.4% annual rate.



The Dow shed 0.46%.

The S&P 500 slipped 0.03%.

The Nasdaq gained 0.57%. https://t.co/2uzReiSy3S pic.twitter.com/TsENAP05Wv — CNBC (@CNBC) February 14, 2023

+10% nabeurs:

Airbnb beats on profit and revenue https://t.co/Kr3U8snuEn — CNBC (@CNBC) February 14, 2023

Dit is fors:

JPMorgan CFO sees nearly 20% drop in banking revenue in first quarter https://t.co/krpXljM4KE pic.twitter.com/NhPEc6Unzm — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2023

Toe maar:

Air India placed record orders for 470 jetliners – 250 from Airbus and 220 from Boeing – as it strives to revive its fortunes under new owners Tata Group. Read more https://t.co/btxYo7sqbJ pic.twitter.com/ZKiPrskqHA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2023

Dan zijn er nog wel wat grid- en batterijstappen te maken:

WATCH: European Union lawmakers formally approved a law to effectively ban the sale of new gasoline and diesel cars in the European Union from 2035. It's part of the bloc's effort to speed up the switch to electric vehicles and fight climate change https://t.co/UIabR5opvx pic.twitter.com/LX4fh6Jorr — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2023

Deze past hier wel bij:

From Breakingviews - Ford deal shows U.S. EVs can’t unplug from China https://t.co/gg0gGgCeCW — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2023

En deze ook:

Russia's grip on the global nuclear-power industry has only gotten stronger since the invasion of Ukraine, according to new export figures https://t.co/lznJdo1IM4 — Bloomberg Markets (@markets) February 14, 2023

SEC versus crypto deel zoveel:

The SEC signaled a crackdown on platforms offering rewards to their customers via a process called staking, as it reached a settlement with trading platform Kraken for $30 million.



Bloomberg's @SonaliBasak reports with the latest details https://t.co/aKvbKVdjqt pic.twitter.com/LhlMzltpQJ — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 14, 2023

Deze meneer doet ook nog even een zegje:

"Artificial intelligence is something that we need to be quite concerned about," Elon Musk says at the World Government Summit in Dubai.



“ChatGPT has illustrated to people just how advanced AI has become,” he adds.



Watch the full interaction: https://t.co/Tt1bw3eI7A pic.twitter.com/3udncYdNTy — Bloomberg (@business) February 15, 2023

Veel plezier en succes vandaag.