Beursblik: Kepler zet Van Lanschot op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft dinsdag het advies voor Van Lanschot Kempen verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel flink verhoogd van 28,30 naar 42,00 euro. Dit bleek uit een rapport van Kepler. De bank besloot het advies te verhogen in aanloop naar de beleggersdag die Van Lanschot voor juni heeft gepland. "We zijn ervan overtuigd dat dit een aanjager wordt voor het aandeel." Volgens de analisten zal Van Lanschot de doelstelling voor het rendement optrekken en de verhouding tussen kosten en inkomsten scherper stellen. Kepler heeft ook vertrouwen dat Van Lanschot het beheerd vermogen kan laten groeien de komende jaren en verwacht een hele stevige aandeelhoudersbeloning. Over 2024 en 2025 zal de bank volgens Kepler 28 procent van zijn marktkapitalisatie uitkeren. Het aandeel Van Lanschot Kempen reageerde goed op de adviesverhoging en steeg dinsdagmiddag met 6,1 procent naar 37,60 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.