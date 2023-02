Heineken profiteert van coronaherstel in Azië

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in 2022 de bierverkoop zien stijgen, opnieuw dankzij het coronaherstel in Azië. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amsterdamse brouwer.

CEO Dolf van den Brink sprak van "sterke resultaten", ondanks de aanhoudende uitdagingen en grote volatiliteit. Heineken slaagde erin in de meeste markten harder te groeien dan de markt zelf.

Vergeleken met 2019 zijn de volumes inmiddels volledig hersteld.

Van den Brink waarschuwde dat ook 2023 uitdagend zal blijven. "We zullen blijven investeren, terwijl we gedisciplineerd blijven ten aanzien van de prijzen en de kosten."

In Azië stegen de biervolumes autonoom met 29,3 procent. Dat is nipt meer dan de 29,0 procent die analisten hadden voorzien.

De totale biervolumes van Heineken stegen op jaarbasis met 6,9 procent autonoom van 231 miljoen naar 257 miljoen hectoliter. Analisten hadden gerekend op een groei van 7,1 procent tot 257 miljoen hectoliter.

Europa en de Amerika's waren, zoals voorzien, goed voor meer bescheiden plussen dan Azië van 4,6 en 3,7 procent en Afrika en Oost-Europa voor 1,5 procent groei. Hiervoor waren de analistenverwachtingen respectievelijk 4,2, 4,5 en 1,9 procent.

De geconsolideerde omzet (beia) steeg afgelopen jaar van 21,9 miljard naar 28,7 miljard euro, iets meer dan de 28,4 miljard euro die de consensus had voorzien. Dat betekende een autonome groei van 21,2 procent. Vooral in Azië steeg de omzet behoorlijk, met meer dan 37 procent. In de Amerika's en Europa kwam de groei uit op 15,2 en 19,2 procent.

De geconsolideerde operationele winst kwam daarmee uit op 4,5 miljard euro. Hier rekenden de analisten op 4,4 miljard euro. Analisten hadden een krimp in de Amerika's voorzien, maar dat bleek mee te vallen. En in alle andere regio's was er ook groei.

De operationele marge bedroeg 15,7 procent.

Netto verdiende de brouwer afgelopen jaar 2,8 miljard euro. Dat was bijna 31 procent meer dan in 2021.

Heineken keert over 2022 een dividend uit van 1,73 euro per aandeel. Dat was over 2021 1,24 euro per aandeel.

Outlook

Heineken verwacht voor 2023 nog altijd op autonome basis een operationele winstgroei in de bandbreedte van 5 tot 10 procent. De markt rekent op 7,3 procent.

In Europa zal het bedrijf ook dit jaar last houden van de hoge energie- en gerstprijzen, waarschuwden analisten vooraf.