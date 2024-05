Beursblik: lagere omzet en marge Ahold Delhaize verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk een iets lagere omzet geboekt, terwijl ook de marge onder druk stond. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het supermarktbedrijf zelf samenstelde en publiceerde in aanloop naar de kwartaalcijfers woensdag voorbeurs.

Gerekend wordt op een omzet van 21,5 miljard euro in het eerste kwartaal, ten opzichte van 21,6 miljard euro een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2023 kwam de omzet uit op 23,0 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam in het eerste kwartaal opnieuw uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die op circa 13,2 miljard euro. Voor Europa wordt gerekend op een omzet van 8,3 miljard euro.

In de VS was verder vermoedelijk sprake van een vlakke omzetontwikkeling op vergelijkbare basis, denken de analisten. In Europa kwam de vergelijkbare groei vermoedelijk uit op 2,2 procent. De onderliggende marges worden ingeschat op 4,5 en 3,1 procent voor de VS en Europa, tegenover 5,2 en 3,7 procent in het vierde kwartaal en 4,8 en 2,8 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De operationele winst van Ahold zal volgens de analistenconsensus uitkomen op 809 miljoen euro in het eerste kwartaal. Dat was 675 miljoen in het vierde kwartaal en 822 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 824 miljoen euro, met een marge van 3,8 procent. Deze marge lag in het vierde kwartaal van 2023 op 4,3 procent en in het eerste kwartaal een jaar geleden op 4,0 procent.

Onder de streep resteert volgens de consensus een nettowinst van 530 miljoen euro in het eerste kwartaal. In het vierde kwartaal werd een nettowinst behaald van 451 miljoen euro.

Outlook

Voor 2024 rekent Ahold op een onderliggende operationele marge van meer dan 4 procent, ondersteund door het kostenbesparingsprogramma van de supermarktketen van meer dan 1 miljard euro, zo werd bij de jaarcijfers in februari bekend.

De onderliggende winst per aandeel schat Ahold voor 2024 op hetzelfde niveau als in 2023. "Onze winstverwachting impliceert verdere groei en een sterke onderliggende operationele prestatie", zei de onderneming drie maanden geleden.

De vrije kasstroom schat Ahold in op ongeveer 2,3 miljard euro en de investeringen op 2,2 miljard euro

De markt gaat uit van een omzet van 89,6 miljard euro in 2024, een onderliggende operationele winst van 3,6 miljard euro en een bijbehorende marge van 4,0 procent.

De kwartaalcijfers op woensdag zijn voor beleggers misschien minder interessant dan de beleggersdag op 23 mei. De onderneming presenteert dan naar verwachting een nieuwe strategie.

ING ziet op dit moment weinig aanjagers voor de aandelenkoers, mede vanwege de beperkte ruimte die de balans biedt. Inclusief aandeleninkopen rekent ING op een dividendrendement van 8 procent tussen 2024 en 2026. Sectorgenoten Carrefour en Tesco zitten daarboven.