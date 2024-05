Ferrari levert minder auto's af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De winst en omzet van Ferrari stegen in het eerste kwartaal en overtroffen de verwachtingen, waarbij gunstige prijzen en maatwerkverkoop de tegenvallende autoleveringen compenseerden. Dit maakte het Italiaanse automerk dinsdag bekend. De Italiaanse fabrikant van luxe sportwagens zei dinsdag dat het in het eerste kwartaal zeven minder voertuigen heeft verscheept dan een jaar eerder, met een daling van 20 procent in de regio China. Maar de omzet, winst en winst na belastingen groeiden elk met dubbele cijfers, gedreven door hogere prijzen en meer verzendingen in de regio Americas, met daarbij hogere marges, aldus Ferrari. De omzet van Ferrari eindigde de periode op 1,585 miljard euro, een stijging van 11 procent op jaarbasis, dankzij de groei van de divisies auto's, reserveonderdelen en sponsoring. De omzet overtrof de consensus van 1,57 miljard euro. De winst na belastingen steeg met 19 procent op jaarbasis tot 352 miljoen euro, hoger dan de consensus van 334,3 miljoen euro. De EBIT-marge, een belangrijke maatstaf voor de luxe autofabrikant, bedroeg in het eerste kwartaal 27,9 procent, vergeleken met 26,9 procent een jaar eerder. De EBIT zelf steeg met 15 procent naar 442 miljoen euro en eindigde hoger dan de analistenverwachting van 437,8 miljoen euro. Ferrari herhaalde dinsdag de outlook voor het hele jaar. Het aandeel daalde toch meer dan 4 procent na de cijfers. Ferrari is één van de belangen van de Italiaanse holding Exor, dat genoteerd is in de Amsterdamse AEX. Aandelen Exor noteerden dinsdag 1,5 procent lager in de AEX. Bron: ABM Financial News

