Omzet Alfen fors gestegen

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in 2022 de omzet fors zien stijgen, terwijl de aangepaste EBITDA zelfs ruimschoots verdubbelde. Dat maakte de fabrikant van oplaadpalen woensdag voorbeurs bekend.

CEO Marco Roeleveld stelt dat Alfen in een goede positie verkeert. De topman sprak van het sterkste jaar voor Alfen ooit, in termen van omzet, winst en groei op jaarbasis. "Het is duidelijk dat de energietransitie in volle gang is."

Vooral over de groei in energieopslag is Roeleveld enthousiast. "We zagen het momentum verschuiven eind 2021 en dat leidde tot een toegenomen pijplijn in 2022."

In het afgelopen jaar bedroeg de omzet 439,9 miljoen euro, goed voor een groei van 76 procent op jaarbasis. De groei werd vooral aangejaagd door apparatuur voor elektrisch opladen en energieopslag. Verder merkte Roeleveld op dat projecten in de pijplijn werden omgezet naar concrete orders en dat ondersteunde de omzetgroei in het derde en vierde kwartaal.

Voor heel 2022 mikte Alfen zelf op een omzet van 410 tot 470 miljoen euro. In augustus werd die omzetverwachting nog verhoogd. Voor augustus werd nog gemikt op een jaaromzet van 350 tot 420 miljoen.

De aangepaste EBITDA kwam uit op 79,4 miljoen euro en maakt inmiddels 18 procent van de omzet uit. Een jaar eerder werd nog een resultaat geboekt van 36,8 miljoen euro, toen goed voor 14,8 procent van de omzet.

Onder de streep restte een aangepaste nettowinst van 54,4 miljoen euro tegen 22,1 miljoen euro een jaar eerder.

De brutomarge stond wel onder druk en daalde op jaarbasis van 36,0 naar 34,9 procent. Alfen zegt impact van de verstoringen in de aanvoerketen te beperken, maar de prijsdruk bleef wel hoog in de afgelopen maanden. En dit lijkt nog niet ten einde. Alfen rekent ook in 2023 op margedruk door hoge kosten voor grondstoffen en arbeid, zo communiceerde het bedrijf al eerder.

Voor het lopende jaar mikt Alfen op een omzet van 540 tot 600 miljoen euro. Alfen verwacht daarmee dat het momentum rond de energietransitie in Europa aanhoudt.

Verder kondigde Alfen maandag een beleggersdag aan. Deze moet op 10 mei dit jaar in Londen plaatsvinden.