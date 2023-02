Vopak haalt eigen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het vierde kwartaal aan de eigen verwachtingen voldaan. Dit bleek woensdag uit cijfers van de tankopslagspecialist. De omzet steeg over de verslagperiode op jaarbasis van 315,2 miljoen naar 355,3 miljoen euro. De EBITDA exclusief bijzondere posten liep op van 212,5 miljoen naar 227,8 miljoen euro. De consensus ging uit van 231 miljoen euro aan EBITDA. Dat hield verband met de verwachting van de onderneming dat deze post over het gehele boekjaar zou uitkomen op 890 miljoen euro, waar woensdag 887,2 miljoen euro voor werd gerapporteerd. Inclusief bijzondere posten kwam de EBITDA uit op 226,2 miljoen euro. De nettowinst over het vierde kwartaal van 2022 steeg naar 86,9 miljoen euro van 64,1 miljoen euro een jaar eerder. In het derde kwartaal lag deze post op 80,5 miljoen euro. De operationele kasstroom bedroeg 341,2 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2021 was dit 312,2 miljoen euro. De bezettingsgraad steeg van 86 naar 90 procent. In het derde kwartaal was dit 89 procent. De stijgende bezettingsgraad was volgens Vopak vooral te danken aan Europa. Dividend Vopak stelde woensdag een contant dividend voor van 1,30 euro per aandeel Vopak tegen 1,25 over 2021. Outlook Voor het lopende boekjaar 2023 verwacht de onderneming een EBITDA zonder bijzondere posten van 910 tot 950 miljoen euro. Het aandeel Vopak sloot dinsdag op 29,58 euro. Bron: ABM Financial News

