Tegenvallende cijfers Ferrari zetten Exor lager Bericht delen via: Kopieer link

Exor komt niet bepaald lekker uit de lunchpauze, want in rap tempo levert het aandeel enkele procenten in. Dat heeft ogenschijnlijk te maken met Ferrari, waarin Exor een belang heeft. De fabrikant van supercars kwam namelijk met cijfers die in eerste instantie vrij gunstig leken. De markt denkt daar dus anders over:

Het concern kreeg te maken met een vlakke levering van voertuigen. Daarin is Ferrari geen eenling, want ook Mercedes en Stellantis hadden te maken met een teleurstellend eerste kwartaal. “De stijging van de leveringen in Europa en de Amerika's kon de daling van 20% in China niet compenseren, waar tarieven de winstgevendheid van Ferrari's in Italië gemaakte superauto’s drukken”, zei Bloomberg Intelligenceanalist Mike Dean.



Zoals gezegd staan er meer autofabrikanten onder druk door de bredere economische tegenwind die zelfs invloed begint te hebben op veerkrachtige luxeconsumentengoederen. Zo waarschuwde ook Porsche vorige maand voor een vertraging in China, waar kopers aankopen uitstellen wegens de reeds bekende vastgoedcrisis. Maar er is ook goed nieuws! De AEX heeft zojuist (15.10u) voor het eerst de 900-puntengrens aangetikt.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.