Media: Apple en Rivian in gesprek over samenwerking

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple is in gesprek met Rivian over een mogelijke samenwerking. Dit meldde DigiTimes maandagavond op basis van bronnen. Het is volgens DigiTimes nog onduidelijk wat een dergelijke samenwerking zou inhouden. Apple annuleerde eind februari zelf nog het langlopende Project Titan, dat had moeten leiden tot de eerste Apple Car. Rivian, dat elektrische pick-ups en SUV's bouwt, maakt vanavond nabeurs de cijfers over het eerste kwartaal bekend en wellicht dat er dan meer nieuws volgt. Vanmiddag vindt het 'Let Loose'-evenement van Apple plaats. Maar de verwachting is dat de fabrikant zich hier vooral zal focussen op de nieuwe iPad. Maar er was vandaag meer nieuws omtrent Apple. Zo meldde The Wall Street Journal dat de iPhone-maker heeft gewerkt aan een chip om software voor kunstmatige intelligentie op datacenterservers te laten draaien, een zet die Apple een voorsprong zou kunnen geven in de AI-race. Beleggers zien blijkbaar heil in de geruchten. Het aandeel Rivian steeg voorbeurs met 5,5 procent. Het aandeel Apple steeg voor de openingsbel met 0,6 procent. Bron: ABM Financial News

