Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Galapagos

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) UBS heeft dinsdag het koersdoel voor Galapagos verlaagd van 40,00 naar 34,00 euro met een onveranderd Neutraal-advies. Dit bleek uit een rapport van analist Xian Deng. In dit rapport blikte de analist terug op de kwartaalupdate van Galapagos van vorige week. "Er waren geen grote veranderingen in de pijplijn", concludeerde Deng. De analist van UBS verwacht dat Galapagos meer investeert in R&D tussen 2025 en 2027, wat impact heeft op de kaspositie, waarvoor de bank zijn taxaties dan ook verlaagde. Dit had als resultaat een lager koersdoel. In het meest optimistische scenario ziet Deng ruimte voor een aandelenkoers van 38,00 euro, maar in het slechtste scenario gaat de analist uit van 23,00 euro. In het gunstigste scenario rekent UBS op een piekverkoop voor GLPG5201 en GLPG5101 van samen 1,3 miljard euro. In het basisscenario is dat 440 miljoen euro en in het slechtste geval, als beide niet op de markt komen, is dat nul euro. Bron: ABM Financial News

