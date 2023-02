Omzetgroei CM.com trekt aan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het vierde kwartaal de omzetgroei flink zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit een update van het bedrijf. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 17 procent tot 78,4 miljoen euro, of met 16 procent op autonome basis. De brutowinst daalde met 4 procent tot 17,5 miljoen euro met een brutomarge van 22,3 procent. De daling had te maken coronagerelateerde volumes, die voor een moeilijke vergelijkingsbasis zorgde. Richting het einde van het kwartaal, kon CM.com prijsverhogingen van bepaalde operators absorberen, maar de prijsverhogingen zullen wel zichtbaar zijn in het lopende eerste kwartaal, zo waarschuwde het bedrijf. CM.com zag bovendien voor het eerst sinds de beursgang, het aantal FTE's dalen, in een poging de efficiëntie te verhogen. In heel 2022 steeg de omzet met 19 procent tot 283,2 miljoen euro, goed voor een groei op autonome basis met 17 procent. Dit is beduidend lager dan de 300 tot 315 miljoen euro waar CM.com zelf op mikte. Het bedrijf waarschuwde bij de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal al dat de omzet vermoedelijk aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte zou komen, met een neerwaarts risico van circa 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden. Daarmee was CM.com achteraf dus nog te positief. CEO Jeroen van Glabbeek zegt het nieuwe jaar goed begonnen te zijn. "We focussen ons op onze activiteiten en winsten. De pijplijn bouwt zicht op en de eerste orders zijn binnen." De topman bevestigde de doelstelling om dit jaar een structurele positieve EBITDA te behalen tegen het einde van 2023, terwijl de vrije kasstroom tegen eind 2024 structureel positief moet zijn. Voor dit jaar schat CM.com de kosten op hetzelfde niveau in als in 2022. De onderliggende omzetgroei zal in 2023 doorzetten, aldus CM.com, maar het lopende eerste kwartaal kent wel een moeilijke vergelijkingsbasis, waarschuwde het bedrijf. Bron: ABM Financial News

