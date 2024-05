Media: private equity aast op Peloton Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen Peloton stegen dinsdag liefst 15 procent op Wall Street nu private equity firma's interesse hebben getoond om de Amerikaanse fabrikant van fitnessapparaten over te nemen. Dit meldde zakenzender CNBC dinsdag op basis van informatie van ingewijden. In de afgelopen maanden heeft Peloton, dat mogelijk van de beurs gaat, gesprekken gevoerd met ten minste één private equity bedrijf, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak tegen CNBC. Het is onduidelijk in hoeverre dat bedrijf ook echt geïnteresseerd is in de overname van Peloton. Een aantal andere private equity firma's hebben ook interesse, maar het is onduidelijk of zij formele gesprekken hebben gevoerd, volgens de zakenzender. De vraag is hoe Peloton de operationele kosten kan terugdringen, om zo een overname aantrekkelijker te maken, volgens de bronnen. Vorige week kondigde het bedrijf een breed herstructureringsplan aan dat naar verwachting de jaarlijkse bedrijfskosten met meer dan 200 miljoen dollar zal verminderen tegen het einde van boekjaar 2025. Er is geen garantie dat er een overnamedeal wordt gesloten en Peloton zou ook een beursgenoteerd bedrijf kunnen blijven, aldus CNBC. Een woordvoerder van Peloton weigerde commentaar te geven op de berichtgeving. "We geven geen commentaar op speculaties of geruchten," zei de woordvoerder tegen CNBC. Peloton groeide hard tijdens de coronapandemie, toen mensen massaal thuis gingen sporten. In januari 2021 had het bedrijf nog een marktwaarde van ruim 49 miljard dollar. Dat was bij het slot op maandag nog slechts 1,3 miljard dollar. Peloton heeft weliswaar een stabiele en winstgevende abonnementenservice met miljoenen trouwe gebruikers, maar het bedrijf wordt belemmerd door de apparatuur waar het tijdens de pandemie nog zo succesvol mee was. De fietsen en loopbanden van Peloton zijn duur om te maken en werden de afgelopen jaren ook regelmatig teruggeroepen. Onder CEO Barry McCarthy verloor Peloton een groot deel van zijn beurswaarde. Vorige week werd bekend dat McCarthy vertrekt bij Peloton. Ook kondigde het bedrijf een ontslagronde aan, waarbij 15 procent van het totale personeelsbestand wordt geschrapt. Bron: ABM Financial News

