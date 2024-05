Beursblik: ING verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor ASMI verhoogd van 650,00 naar 750,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de bank. Volgens de analisten van ING presteerde ASMI de afgelopen vier jaar zeer sterk, onder meer dankzij de adoptie van de technologieën ALD en Epitaxy. De analisten denken dat deze trend nog niet voorbij is en verwachten een zeer sterke orderinstroom in de loop van 2024, in aanloop naar het in productie gaan van 2 nanometer in 2025. Verder wezen de analisten erop dat ASMI van mening is dat het nu veel meer betrokken wordt door zijn klanten, zowel bij de allergrootste als bij minder grote klanten, wat ook wordt bevestigd door het grote aantal evaluatietools die bij klanten staan. Op de langere termijn ziet ING dan ook ruimte voor een verdere stijging van de marges. Daarbij heeft ASMI een hoge cashconversie en biedt het volgens de bank goede rendementen voor beleggers. Het aandeel blijft dan ook op de ING Benelux Favorietenlijst. Het aandeel ASMI steeg dinsdag 1,8 procent naar 613,20 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.