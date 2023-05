Slotcall: AEX zit heerlijk in de comfortzone

Wat gaat de beurs ooit nog écht in beweging brengen? Vandaag zette de AEX na een typische 2023-voorjaarsdag weer een vrij bloedeloze +0,25% op de borden

Behalve een kort dipje in maart is de AEX sinds half januari niet meer buiten zijn comfortzone op en rond de 750-760 gekomen. Je zou er een akelig stilte-voor-de-storm-gevoel van krijgen, maar komt die storm ooit?

Niet dat er niets is om je zorgen over te maken (want dat is er altijd op de beurs). Vandaag viel het Michigan- consumentenvertrouwen behoorlijk tegen, wat de recessievrees in Amerika weer wat aanwakkert. De Amerikaanse markt schoot daardoor in de min.

Een punt van zorg waar steeds luider alarm over wordt geslagen is het het Amerikaanse schuldenplafond. Dat moet verhoogd, volgens minister van financiën Janet Yellen vóór 1 juni om een default op de schuld te voorkomen, maar voorlopig lijkt een akkoord tussen de hopeloos verdeelde Democraten en Republikeinen nog ver weg. JP Morgan Chase heeft zelfs een 'war room' ingericht voor als het uitblijven van een deal tot paniek op de markten gaat leiden.

Martin Crum zet de problematiek - en hoe u daar als belegger mee kunt omgaan - in dit artikel voor u uiteen.

Sif, CTP en Intel

Ook vandaag kwamen er weer de nodige bedrijven met cijfers. Sif Holding presteerde volgens verwachting en werd daarvoor beloond met een stijging van 1,2%. Analist Peter Schutte kijkt vooral vooruit en ziet dat het beeld er steeds beter uit gaat zien voor de maker van windmolenfunderingen.

Geruststellende woorden vielen er bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers van CTP. Vooral de woorden van topman Remon Vos vallen in de smaak bij beleggers. Analist Peter Schutte neemt u mee waar de sterke en zwakke punten liggen bij de logistiek vastgoedbelegger uit Praag.

Intel kwam eind april met kwartaalcujfers - het gootste kwartaalverlies ooit. Analist Ivo Breukink dook vandaag de cijfers in van de chipfabrikant die de AI-slag leek te missen en die bovendien lijdt onder wereldwijd afnemende vraag naar chips. Intel kan daarentegen rekenen op flinke subsidies in Amerika en heeft een praktisch eindeloos budget voor Research & Development. Komt aartsrivaal AMD eindelijk weer in zicht?

Mia, Dion, Niels & Arend Jan

Wat kunnen beleggers leren van het Eurovisie Songfestival? Het klinkt er met de haren bijgesleept, maar Niels Koerts weet uit de stille afgang van Nederland in Liverpool toch een serieuze les voor beleggers te destilleren. Dat, en veel meer, beluistert u in de nieuwste aflevering van de IEX Beleggerspodcast.

De brede markt

Met het kleine plusje doet het Damrak het net iets minder dan de Duitse en Franse beurs, maar wel iets beter dan de Bel-20 en Eurostoxx 50.

Amerika dook na het tegenvallende consumentenvertrouwen in de min en blijft daar hangen

De dollar loopt in korte tijd behoorlijk op, met EURUSD nu ruim onder $1,09

Olie (WTI) verzwakt weer wat verder richting $70

Bitcoin heeft een wat niksig dagje en noteert nu onder de $27.000

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van de dag:

ING (+1,7%) zet de aandeleninkoop-zegetocht voort, met een extrra zetje in de vorm van een hoger koersdoel van Credit Suisse. ABN Amro (-0,4%) sombert wat onder in de AEX

Exor wint in de AEX-eindsprint nipt van ING: +1,8%

Just Eat Takeaway heerst in de MIdkap-index. Shorts worden enigszins afgebouwd

Inpost (+2%) blijft het goed doen

Pharming herstelt zich goed na de zeperd op de Q1-cijfers van gisteren

Besi (+1,5%) is de chipper van de dag, ASMI en ASML belanden in de AEX-subtop

Wolters Kluwer (-0,5%) ging vandaag ex-dividend

De weekoverzichten

In de AEX was ING het aandeel van de week, na fraaie cijfers op donderdag, die vergezeld gingen met een extraatje voor aandeelhouders. Opvallend is het verschil met ABN Amro, dat ook cijfers overlegde, maar daar aanmerkelijk minder de handen mee op elkaar kreeg. Prosus is de daler van de week, na wederom Chinese bemoeienis met het bedrijfsleven. Dat blijft een factor waar dit fonds, met een groot belang in Tencent, last van blijft houden. RELX en Wolters Kluwer krabbelen deze week wat terug na de ChatGDP-dip van vorige week.

AMX

In de AMX blijft Inpost het goed doen. Just Eat Takeaway meldt zich met de stiging van vandaag ook in de top van de ranglijst. De margedoelstellingen van Alfen vielen tegen, daar leverde het fonds stevig op in.

AScX

PostNL startte maandag al sterk met Q1-cijfers en verdient daarmee de hoogste plek in deze lijst. Voor stuiterbal Vivoryon had u deze week 'lager' moeten spelen, en hetzelfde geldt voor CM.com.

En dan nog even dit

Thema van deze maand: recessieangst

Tech stocks' superb 2023 is about to be shattered by a recession, Bank of America warns https://t.co/xkUkakLLTh — Markets Insider (@MktsInsider) May 12, 2023

De gefluisterde nieuwe CEO van Twitter heeft haar oude baan al opgezegd.

NBCUniversal ad chief Linda Yaccarino resigns as sources say she’s in talks to be Twitter CEOhttps://t.co/itFSxj2fOr — CNBC (@CNBC) May 12, 2023

Ook de ECB heeft weer een toezichthouder. En die is not amused.

ECB too lax in supervising Europe’s largest banks, watchdog warns https://t.co/ksSAEWmLN7 — Financial Times (@FT) May 12, 2023

