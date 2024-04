AEX sluit prima week positief af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is er vrijdag in geslaagd om een prima week positief af te sluiten.

De AEX sloot 1,4 procent hoger op 882,63 punten. Op weekbasis won de hoofdindex 2,6 procent, terwijl de AMX op weekbasis 0,8 procent verloor.

De cijfers van Microsoft en Alphabet donderdagavond nabeurs vormden vrijdag de belangrijkste drijfveer voor de plussen in de techzware AEX.

Gisteren schrokken beleggers nog van een tegenvallende Amerikaanse groei en een oplopende inflatie. Echter, de Amerikaanse kerninflatie in maart valt eigenlijk mee, omdat er met betrekking tot de maand ervoor ditmaal geen bijstellingen nodig waren, zoals vorige maand wel, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News.

De zogeheten PCE index voor de kerninflatie bedroeg in maart 2,8 procent op jaarbasis. Economen hadden op een daling van de kerninflatie gerekend van 2,8 naar 2,7 procent.

Een inflatie die maar niet wil dalen en een tegenvallende groei van de Amerikaanse economie, "dat laat al snel het woord stagflatie gonzen", zei beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. "Het is vanzelfsprekend veel te vroeg om na een paar cijfers zoals deze in die richting gaan te denken. Maar het is duidelijk dat het de markten nerveus maakt."

Volgens econoom James Knightley van ING is september "de vroegste gelegenheid voor een renteverlaging" door de Federal Reserve.

De rentes daalden vrijdag weer, na de stijgingen van donderdag. Maar op weekbasis zijn de tienjarige rentes in de VS en Europa wel licht gestegen.

De olieprijzen stegen vrijdag en lagen op koers om deze week hoger te eindigen na twee opeenvolgende weken van verliezen. Een vat Brent olie werd 0,6 procent duurder op 89,53 dollar.

De euro/dollar deed vrijdag wel een stap terug naar 1,0680, maar was op weekbasis licht gestegen. Wat verder ook opviel was dat in reactie op de inflatiecijfers en het rentebesluit van de Bank of Japan, de yen verder verzwakte ten opzichte van de dollar, naar een nieuw laagtepunt deze eeuw. De dollar/yen stond op 157,24.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ASMI aan kop met een stijging van 7,3 procent, gevolgd door zwaargewicht ASML met een winst van 3,2 procent.

Adyen won 2,0 procent, na de dubbelcijferige koersdaling van donderdag. Bank of America heeft het koersdoel voor Adyen vrijdag verlaagd van 1.800 naar 1.750 euro, maar herhaalde wel het koopadvies. De koersdaling van donderdag noemden de analisten van Bank of America "overdreven".

Besi daarentegen verloor ruim 4 procent, nadat verschillende banken hun koersdoel voor de Duivense halfgeleiderspecialist verlaagden, na de tegenvallende kwartaalcijfers van gisteren.

IMCD was de grootste verliezer in de AEX en daalde bijna 5 procent. De update vanochtend viel niet mee. CEO Valerie Diele Braun zei in de toelichting dat de onderneming in een volatiel kwartaal geconfronteerd werd met uitdagende omstandigheden, hetgeen resulteerde in een lager bedrijfsresultaat, afgezet tegen een zeer sterk kwartaal een jaar eerder. De topvrouw hield vertrouwen dat IMCD kan blijven groeien. KBC Securities sprak van teleurstellende resultaten.

In de AMX won Alfen bijna 6 procent, gevolgd door Corbion met een winst van 3,5 procent, ondanks dat de cijfers niet meevielen. ING, dat een verkoopadvies heeft op Corbion, zei niet verrast te zijn door de tegenwind.

Het grootste verlies was voor Signfy. Het aandeel daalde ruim 11 procent, na tegenvallende cijfers. Degroof Petercam sprak van een zwakke jaarstart voor de verlichtingsspecialist.

In de AScX gingen Ebusco en NX Filtration aan kop met winsten van maar liefst 9,3 en 8,8 procent. Wereldhave daalde 7,6 procent, vanwege een ex-dividend notering.

Beursnieuweling CVC noteerde bijna 17 procent in het groen.

Tussenstanden Wall Street

Ook Wall Street lijkt op weg om de week goed af te sluiten. Alle indices noteerden in het groen, waarbij de Nasdaq maar liefst 2,1 procent terreinwinst boekte, de S&P 500 1,1 procent. De Dow Jones bleef wat achter met een winst van 0,4 procent .

