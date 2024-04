Europese beurzen positief het weekend in

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag aardig hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 1,1 procent tot 507,98 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,4 procent op 18.161,01 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,9 procent in de plus bij een stand van 8.088,24 punten. De Britse FTSE eindigde 0,8 procent hoger op 8.139,83 punten.

"Hoewel we de huidige uitdagingen (politiek en inflatie) niet willen bagatelliseren, is het onze overtuiging dat de kansen voor beleggers momenteel groter zijn dan de risico's", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens de expert is de huidige situatie niet ongunstig voor beleggers "omdat de economie ruimte heeft om te groeien en productiviteit te verbeteren", aldus Wiersma.

"Veel bedrijven zullen (de winsten) kunnen (laten) groeien. En centrale banken zullen op een gegeven moment de geldkraan weer verder openzetten. "Om deze redenen zijn (en waren) we ook overwogen gepositioneerd op aandelen", zei de marktkenner van ING.

De Europese beurzen begonnen de dag positief, nadat een aantal grote technamen in de VS donderdag nabeurs met resultaten kwam. Opvallend was de aankondiging van Alphabet, dat het voor het eerst dividend gaat uitkeren. Ook wordt het aandeleninkoopprogramma uitgebreid met nog eens 70 miljard dollar. Hierop schoot het aandeel omhoog. Snap maakte eveneens een flinke koerssprong, dankzij een sterke outlook, terwijl Microsoft steeg op beter dan verwachte resultaten. Intel stelde teleur.

Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor de Amerikaanse PCE-inflatie, die in maart steeg van 2,5 naar 2,7 procent, terwijl de kerninflatie uitkwam op 2,8 procent, gelijk aan een maand eerder. Gerekend werd op een inflatie van 2,6 procent en een kerninflatie van 2,7 procent in maart.

Volgens Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank was het slechte nieuws donderdag al deels ingeprijsd, toen de PCE over het gehele eerste kwartaal veel hoger uitkwam, waardoor al rekening werd gehouden met een hogere inflatie in de maand maart.

Verder nam de Bank of Japan vrijdagochtend zijn rentebesluit. Nadat vorige maand afscheid werd genomen van de negatieve rente, liet de Japanse centrale bank het beleid nu ongemoeid. De Japanse yen daalde ten opzichte van de dollar tot 157,37 op het nieuws, omdat de BoJ er weinig blijk van gaf op korte termijn te zullen ingrijpen om de munt te ondersteunen.

ING sprak van een "kleurloze" guidance van de centrale bank, maar rekende wel op een Japanse renteverhoging van 15 basispunten in juli, gevolgd door 25 basispunten in oktober.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0680, terwijl de obligatierentes licht daalden. De olieprijzen stegen licht.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed Siemens Energy goede zaken, met een koerswinst van 5,9 procent, terwijl Brenntag hekkensluiter was in de DAX, met een verlies van 1,1 procent.

In Parijs viel Saint-Gobain positief op, met een stijging van 6,9 procent, maar leverde STMicroelectronics 2,5 procent in en belandde daarmee onderaan in de CAC 40.

Saint-Gobain publiceerde kwartaalcijfers die overeenkwamen met de verwachtingen, ook al liep omzet terug door een volumedaling. Airbus publiceerde donderdag nabeurs resultaten die onder de verwachtingen uitkwamen, maar volgens de onderneming is de outlook nog altijd haalbaar: dit jaar meer vliegtuigen afleveren dan een jaar eerder. Airbus zei dat de vraag blijft oplopen. Het aandeel daalde 0,9 procent.

Remy Cointreau boekte in het eerste kwartaal een licht lagere omzet, die wel beter was dan verwacht. In China gaat het de goede kant uit, terwijl de operaties in de VS onder druk blijven staan. De Franse drankenproducent sloot vrijdag 2,1 procent lager.

De Britse mijnbouwer Anglo American heeft het overnamebod van 38,8 miljard dollar van sectorgenoot BHP afgewezen, zei CEO Stuart Chambers van Anglo American vrijdag. Het bod is Anglo American te laag en niet aantrekkelijk voor de aandeelhouders. Volgens persbureau Bloomberg heeft Elliott Investment Management in de afgelopen maanden zijn belang in het mijnbouwbedrijf uitgebouwd tot 1 miljard dollar.

Het aandeel Anglo American sloot 3,3 procent hoger. BHP verloor 2,6 procent.

IMCD daalde in Amsterdam na cijfers met 4,9 procent. KBC Securities sprak van teleurstellende resultaten. Ook verlichtingsspecialist Signify stelde teleur. Het aandeel daalde ruim 11 procent.

Cofinimmo is het jaar goed begonnen en besloot daarom de outlook voor heel 2024 te herhalen van een brutodividend van 6,20 euro per aandeel. Het vastgoedaandeel eindigde 0,8 procent hoger in Brussel.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot duidelijk hoger, met winsten van 1 tot 2 procent voor de S&P 500 en Nasdaq. Een koersval voor Intel hield de Dow Jones index in bedwang.