Groene koersen op het bord, AEX-fondsen met cijfers en een volle agenda

Na het positieve begin van de week gisteren stevent de AEX ook vandaag af op een groene opening. De future geeft +0,5% aan.

Het wordt een interessante dag voor techbeleggers vandaag, met Q1-cijfers van de Nederlandse chipper ASMI en de zwakste schakel in de Magnificent Seven, Tesla. Helaas komen die wel allemaal nabeurs met hun cijfers, dus tot die tijd moeten we ons met andere dingen vermaken.

Die zijn er volop, zie ook de agenda verderop, en voorbeurs krijgen we al het nodige nieuws te verwerken. Eerst maar eens kijken hoe de markten er breed bij liggen:

De Europese futures wijzen een half procent omhoog

Gemengd beeld in Azië met een kleine plus voor de Nikkei, vlakke koersen in Korea, een licht lagere (-0,5%) beurs in Shanghai, maar een prima sentiment in Hongkong, waar de Hang Seng-index op +1,7% staat en - Prosus-beleggers opgelet - Tencent net als gisteren een van de sterren is met +3%

Wall Street begon, net als het Damrak, de week gisteren positief, met +0,9% voor de S&P 500 en +1,1% voor de Nasdaq

Eurodollar handhaaft zich na de drop van ruim 2 cent een kleine twee weken geleden rond de $1,065

De olieprijs daalde vorige week stevig en houdt nu adempauze op $87 (Brent)

Goud doet een stap terug en nadert $2300, bitcoin zit alweer een paar dagen in de lift

Wall Street ging gisteren verder waar Europa ophield en maakte er een mooie beursdag van, na een uitglijder op vrijdag. Met cijfers van vier Magnificent Seven-fondsen op de rol voor deze week trokken vooral tech-aandelen de aandacht. Nvidia (+4%) herstelde zich van de correctie van vorige week, Alphabet - cijfers op donderdag - boekte een nette plus van +1,4%, terwijl Meta en Microsoft (woensdag en donderdag) het kalm aan deden.

Negatieve uitschieter was - weer eens - Tesla, dat in aanloop naar de Q1-cijfers van vanavond ruim 3% terug moest, en op het laagste niveau sinds januari 2023 staat. Hoe de grafiek er technisch bij staat leest u vandaag bij collega Royce Tostrams.

Er is dus al het nodige nieuws voorbeurs, en dat betreft Q1-cijfers van twee AEX-fondsen. Akzo Nobel laat op het eerste gezicht nette cijfers zien; het verslaat althans de verwachtingen van analisten met betrekking tot zowel de omzet als de aangepaste Ebitda en bevestigt de eerder gegeven outlook voor 2024. Alle ins en outs vindt u hier.

Het zwoegende Randstad kwam met een gemengder plaatje. De omzet viel weliswaar iets beter uit dan verwacht, maar de Ebita en de marge deden dat niet. Met name Noord-Amerika en Noord-Europa presteren nog niet naar behoren, waar de activiteiten in Zuid-Europa, Latijns-Amerika en Azië wel beter presteren. Een concrete outlook geeft de uitzender niet, maar het geeft wel aan dat de economische omgeving onzeker blijft.

Wie meer wil weten over die economische omgeving komt vandaag aan zijn trekken, want er staan PMI's op het programma in Duitsland, het VK, de VS en de eurozone. Die Purchasing Managers Index (inkoopmanagersindex) geldt als goede indicatie van de richting van de economie.

Voor de eurozone ligt de consensus voor de Manufacturing PMI op 46,5 (iets minder krimp dan vorige maand) en de Composite PMI (productie en diensten samen) op 50,8 (ietsje beter dan vorige maand). In de VS wordt voor zowel manufacturing als services een uitkomst van 52,0 verwacht.

Nieuws

De headlines sinds het slot van gisteren:

Adviezen

De belangrijkste koersdoel- en advieswijzigingen:

JP Morgan Research verlaagt het koersdoel van Bayer naar €34,00 van €45,00

Goldman Sachs verlaagt het koersdoel van Volkswagen naar €140,00 van €146,00

Shortposities

De top-10 gemelde shortposities in het AFM-register (bron: Shortsell)

Agenda

De Q1-cijfergolf zwelt aan, met tijdens beursuren al mooie namen (GM, Pepsico, UPS, Spotify) en nabeurs chipper ASMI en automaker/techreus Tesla. Macro- en centrale bank-watchers krijgen belangrijke inkoopmanagersindices (PMI's) om op te kauwen.

07:00 Novartis Q1-cijfers

07:00 Renault Q1-cijfers

09:30 Dui inkoopmanagersindex april

10:00 EU inkoopmanagersindex april

10:30 VK inkoopmanagersindex april

13:00 3M Q1-cijfers

13:00 GE Aerospace Q1-cijfers

13:00 General Motors Q1-cijfers

13:00 Halliburton Q1-cijfers

13:00 PepsiCo Q1-cijfers

13:00 Spotify Q1-cijfers

13:00 UPS Q1-cijfers

15:45 VS inkoopmanagersindex april

16:06 VS nieuwe woningverkopen maart

18:00 ASMI Q1-cijfers

19:00 Deutsche Börse Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers

22:00 Visa Q1-cijfers

En dan nog even dit

Shell naar New York? Kan, maar het verschil in waardering met Exxon Mobil is niet alleen een kwestie van een notering

WATCH: On @Breakingviews: Shell CEO Wael Sawan could relist the $230 billion UK oil giant in New York to close a valuation gap with US rivals like Exxon Mobil. @ywchen1 argues that a clear growth strategy would do more to move the dial https://t.co/jeP0rwXfGc pic.twitter.com/WxPi4NbsBy — Reuters Business (@ReutersBiz) April 22, 2024

Voor als u vanavond de Musk-show gaat volgen

Beleggers beleven weinig lol aan het aandeel Trump Media - op eentje na

Donald Trump set to receive $1.25 billion worth of Trump Media stock in DJT earnout bonus https://t.co/KncfMQniee — CNBC (@CNBC) April 22, 2024

Verdienen aan Nvidia en Tesla - door short te gaan

Traders who bet against the ‘Magnificent 7’ group of big US tech stocks booked their biggest-ever weekly profit of more than $10 billion last week, with the biggest gains coming from their short position in shares of Nvidia and Tesla. Read more here: https://t.co/SVpVpFjBM5 pic.twitter.com/OsIXJjlEKR — Reuters Business (@ReutersBiz) April 22, 2024

De beurs nooit meer dicht?