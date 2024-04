Porsche stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Porsche AG heeft in het eerste kwartaal van 2024 een lagere winst en omzet geboekt, die ook lager uitviel dan verwacht. Dit werd vrijdag nabeurs bekend. De Duitse fabrikant van sportwagens behaalde afgelopen kwartaal een omzet van 9,01 miljard euro, tegenover 10,1 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De analistenconsensus volgens Visible Alpha rekende op een omzet van 9,33 miljard euro. De operationele winst daalde op jaarbasis van 1,84 miljard tot 1,28 miljard euro. De operationele marge daalde op jaarbasis van 14,2 tot 18,2 procent en kwam ook uit onder de 15 tot 17 procent waar Porsche voor heel 2024 nog steeds op rekent. Porsche herhaalde vrijdag ook de omzetverwachting voor dit jaar, van 40 tot 42 miljard euro. In het eerste kwartaal leverde de autofabrikant 77.640 voertuigen af, een daling op jaarbasis van 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

