'Sterke prestaties ING' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het eerste kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies donderdag. De nettowinst van 1,59 miljard euro was beduidend hoger dan de 1,18 miljard die analist Flora Bocahut had verwacht. "We vinden de cijfers erg sterk, omdat deze op alle vlakken beter waren dan voorzien", aldus Bocahut. Zij wees onder meer op de meevallende rentebaten, kosten en bijdragen aan de stroppenpot. Verder zal ING voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen gaan inkopen. Dit alles moet het aandeel vandaag steun bieden, vindt zij. Jefferies heeft een koopaanbeveling op ING met een koersdoel van 16,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.