Almunda handhaaft dividend

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Almunda Professionals wil het dividend over 2023 handhaven op 0,06 euro per aandeel. Dit meldde het bedrijf uit Amsterdam vrijdagavond. "De mogelijkheid wordt geboden om het dividend naar keuze in aandelen te ontvangen. De verhouding van het keuzedividend is vastgesteld op 1 nieuw aandeel op 19 bestaande aandelen", aldus Almunda. Het dividendvoorstel zal tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd. In voorgaande jaren werd deze jaarvergadering in juni gehouden. Bron: ABM Financial News

