Slotcall: AEX met een knaller Koningsnacht in en beursgang CVC om van te smullen

De AEX-index is met een fraaie dagwinst van 1,4% het weekend in gegaan, en dat is voor een groot deel te danken aan ASMI, ASML en het Amerikaanse Alphabet. Een tegenvallende Amerikaanse PCE-inflatie kon de stemming niet drukken.

Vier bedrijven kwamen met cijfers en deze zijn wisselend ontvangen. Signify (-11,3%) kreeg er ongenadig van langs en trok daarmee ook de AMX in de min. Ook IMCD (-4,9%) leed een gevoelig verlies. Basic-Fit hield het verlies beperkt tot 1%. Alleen Corbion (+3,5%) kreeg beleggers op de banken.

Beursgang CVC uit het boekje

Beursplein 5 maakte zich vanmorgen op voor de grootste beursgang in jaren: van private equityhuis CVC Capital Partners, dat onder andere belangen heeft in parfumerieketen Douglas en theemerk Lipton. Het aandeel schoot direct als een raket omhoog en aan het eind van de dag resteert een fraaie koerswinst van bijna 17%.



Bij de beursgang zelf was het trouwens oorverdovend stil. Niemand van CVC was uit Groot-Brittannië overgekomen om op de gong te slaan.

De grootste beursgang in jaren is een feit: CVC. Maar niemand is aanwezig om de gong te luiden. pic.twitter.com/Ocs97rzFSV — IEX.nl (@IEXnl) April 26, 2024

Wel mag u vanaf vandaag ook meedoen, want particuliere beleggers stonden bij de IPO buiten spel. Het is een manier om indirect te beleggen in private equity, al kunt u dat ook doen via partijen als HAL en Sofina of zelf rechtstreeks - en aanzienlijk minder gespreid - via crowdfunding. Of CVC een interessant aandeel is, kunt u lezen in deze analyse van Martin Crum.



Groot pak slaag Signify

Zoals gezegd is Signify hard afgestraft door beleggers. De omzet van de spin-off van Philips daalde in Q1 met 12,5% op jaarbasis en dat was een stuk harder dan analisten hadden verwacht. In de Amerikaanse zakelijke markt ging het goed, maar in China en Europa draait de economie minder goed en daar heeft het lichtbedrijf last van. "Loopt het dividendrendement van Signify gevaar door zwakke jaarstart?", vraagt analist Martin Crum zich af.

Signify: blijft het aandeel koopwaardig? - IEX Premium https://t.co/9SCKxdjxvl via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2024

... en IMCD

IMCD was een van de weinige daler in de AEX-index en dat was te wijten aan een teleurstellende kwartaalrapportage. Vooral de winstmarge viel volgens Teun Verhagen tegen. "Voorlopig lijkt er nog geen zicht op herstel", schrijft hij.

Flinke deuk in het groeiverhaal van IMCD https://t.co/i6slNstViP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2024

Addertje onder het gras bij Basic-Fit

Ook de koers van Basic-Fit stond vandaag onder druk. De trading update van de uitbater van sportscholen was min of meer in lijn met de verwachting, al zat er volgens analist Martin Crum nog wel een addertje onder het gras.

Basic-Fit: vier miljoen leden https://t.co/dwHkWIFFiS — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2024

PCE-inflatie doet rentehoop wegsmelten

Hét macrocijfer van de dag is de PCE-inflatie. Dit is het belangrijkste inflatiecijfer waar de Federal Reserve op let bij het vaststellen van de rente. De Fed wil graag dat dit cijfer 'duurzaam' richting de gewenste 2% beweegt, maar dat bleek vandaag geenzins het geval. De PCE-kerninflatie, zonder de prijzen van voedingsmiddelen en energie, kwam uit op 2,8% op jaarbasis. Dat is gelijk aan februari. Dit is een domper, want er was gerekend op een afkoeling naar 2,7% YoY.

De 'gewone' PCE-inflatie, waar energie en voedingsmiddelen wél bij inbegrepen zijn, kwam uit op 2,7%, terwijl op 2,6% was gerekend. Het cijfer op maandbasis was wél in de prik: 0,3%, hetzelfde niveau als in februari. Maar dus geen daling.

? U.S PCE PRICE INDEX (MOM) (MAR) ACTUAL: 0.3% VS 0.3% PREVIOUS; EST 0.3%



? U.S PCE PRICE INDEX (YOY) (MAR) ACTUAL: 2.7% VS 2.5% PREVIOUS; EST 2.6%



? U.S CORE PCE PRICE INDEX (MOM) (MAR) ACTUAL: 0.3% VS 0.3% PREVIOUS; EST 0.3%



? U.S CORE PCE PRICE INDEX (YOY) (MAR)… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 26, 2024

1 mei en 12 juni waren al als beeld als eerste datum waarop de rente omlaag zou kunnen. Maar nu lijkt ook juli na dit cijfer inmiddels een stuk minder zeker: de kans dat de Fed dan de rente omlaag brengt wordt volgens de CME Fed Fundwatch-tool ingeprijsd op 36,5%. De focus is nu op september (met een kans van 6,4%).

Het moet dan wel gebeuren, want rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen probeert de Fed doorgaans een neutrale houding aan te nemen, om de uitslag niet te beïnvloeden.

Toch lijken beleggers inmiddels immuun voor dit soort tegenvallers. Het leidde niet tot dalende koersen.

Wat is uw favoriete aandeel? Laat uw stem horen!

De beursmaand is bijna ten einde, dus het is weer hoog tijd voor een nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment. Laat ons weten wat u verwacht!

Van welk aandeel in de AEX voorziet u de beste prestaties? En van welk aandeel de slechtste? Hoe denkt u dat de AEX in mei zal presteren? Hoe gaat u om met prijsdalingen? En gelooft u in de beurswijsheid 'Sell in May...'? Laat uw stem horen. Wij zullen de uitlag volgende week met u delen.



Tech trekt Wall Street omhoog

Belegger op Wall Street laten zich niet van hun stuk brengen door de 'sticky' inflatie. Sterke kwartaalcijfers doen de hoop op een nieuwe techrally opvlammen. Dat is vooral te danken aan Alphabet, dat gisteravond de boeken opende. De techreus zag de advertentie-inkomsten afgelopen kwartaal opveren en overhandigde winst- en omzetcijfers die beter waren dan verwacht. Het ziet er zo goed uit dat het bedrijf voor het eerst dividend gaat uitkeren. Ook gaat Alphabet voor nog eens $70 miljard aan eigen aandelen inkopen. Beleggers reageren euforisch en zetten het aandeel met bijna dubbele cijfers in de plus.

"Het sentiment rond Alphabet lijkt te keren. Een tijd lang werd dit bedrijf gezien als een verliezer op het gebied van AI, terwijl het daar toch een van de vooroplopende spelers is, en Google zou het afleggen tegen ChatGPT, waardoor de advertentie-inkomsten fors zouden dalen. Dit beeld lijkt nu te kenteren, mede door goede resultaten", schrijft Hildo Laman. Wat dat betekent voor het koersdoel en het advies, leest u hier.

Alphabet scoort met de cloud en advertenties https://t.co/dis3GzDG84 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 26, 2024

De koersexplosie van 30% voor Snap is nóg indrukwekkender. Niet alleen slonk het verlies, ook kwam het social-mediabedrijf met een zonnige outlook en dat smaakte beleggers duidelijk naar meer.

Ook Microsoft kwam donderdagavond met cijfers die beter waren dan verwacht, maar beleggers reageerden iets minder uitbundig: de koers staat 2,5% hoger. Intel (-8,4%) daarentegen stelt ronduit teleur. Beleggers hadden gehoopt dat het bedrijf meer zou profiteren van de opmar van AI.

De cijfers van vandaag zijn wisselend ontvangen. De resultaten van Exxon Mobil (-2,9%) en Chevron (-0,4%) stonden afgelopen kwartaal onder druk en dat had zijn weerslag op de koers. Ook AbbVie (-4,3%) wist belegger niet te overtuigen. Maar Colgate-Palmolive (+1%) wordt beloond voor een outlookverhoging.

De brede markt

De AEX sloot 1,4% hoger op 882,63 punten. Daarmee zitten we in de voorhoede. De CAC (+0,9%), Bel20 (+0,4%) en FTSE 100 (+0,7%) zijn iets minder hard gestegen, maar tegen de Duitsers (+1,5%) kunnen we niet op.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), daalt naar 15,18.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,5%, S&P500 +1,2% en Nasdaq zelfs +2,2%.

De euro staat wat onder druk en noteert 1,0695 dollar.

De goudprijs staat fractioneel hoger op $2.333,95 per troy ounce. Op weekbasis is de prijs met 2,4% gedaald.

De bitcoin wint 0,5% en noteert $64.303, iets hoger dan voor de halving afgelopen weekend.

De olieprijzen staan 0,1 tot 0,2% in de plus. Een vat Brent-olie kost nu $88,11 en voor een vat WTI moet u $83,88 neertellen.

Verder op het Damrak

Ebusco heeft de wind in de zeilen, maar Signify is uit de gratie.

Besi (-4,1%) wordt afgestraft van enkele koersdoelverlagingen.

(-4,1%) wordt afgestraft van enkele koersdoelverlagingen. ASMI werd juist gefêteerd op enkele koersdoelverhogingen en eindigde 7,3% hoger.

werd juist gefêteerd op enkele koersdoelverhogingen en eindigde 7,3% hoger. Adyen (+2%) herstelt iets van het koersverlies van gisteren.

(+2%) herstelt iets van het koersverlies van gisteren. AkzoNobel (+1,4%) is door Goldman Sachs van de verkooplijst gehaald en werd getrakteerd op twee adviesverhogingen.

(+1,4%) is door Goldman Sachs van de verkooplijst gehaald en werd getrakteerd op twee adviesverhogingen. ABN Amr o (-4,2%) ging €0,89 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sloot het aandeel hoger.

o (-4,2%) ging €0,89 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd sloot het aandeel hoger. AMG kreeg een koersdoelverlaging van ING om de oren en sloot 5,8% lager.



Beleggersdag: 4 CEO's en een hoofdeconoom

Na Hein Schumacher (CEO Unilever), Mike Kuehnel (CEO Flow Traders) en Alexander van der Lof (CEO TKH) hebben nóg twee topsprekers hun komst naar de IEX Beleggersdag toegezegd. Niemand minder dan David Knibbe, topman van NN Group, en Ester Barendregt, hoofdeconoom van Rabobank, zullen het podium betreden. Daarnaast zullen de beste beleggingsexperts u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.



Locatie: Theater Spant in Bussum

Datum: vrijdag 28 juni

Presentatie: Jort Kelder



Bestel snel uw kaarten en profiteer nog van een aantrekkelijke vroegboekkorting!



Meer weten? Bestel hier uw tickets



Adviezen: Besi op de pijnbank

De drie chippers zijn bij diverse banken door de wasstraat gegaan en dat resulteerde voor ASML en ASMI in koersdoelverhogingen, maar Besi lag op de pijnbank. En AkzoNobel en Umicore worden getrakteerd op een koersdoelverhoging:

ASML: naar €824 van €680 en houden - KBC Securities

ASMI: naar €575 van € 530 en houden - Barclays

ASMI: naar €720 van € 600 en kopen - Citi Research

Besi: naar €120 van €140 en houden - Berenberg

Besi: naar €138,20 van €163,90 en houden - UBS

AMG: naar €30 van €32 en kopen - ING

Heineken: naar €100 van €90 en kopen - Evercore Partners

Unilever: naar 4.558 pence van 4.505 pence en houden - Goldman Sachs

RELX: naar 4.200 pence van 4.150 pence en kopen - JPMorgan

KPN: naar €4,60 van €4,40 en kopen - JPMorgan

AkzoNobel: naar €69 van €56 en houden - HSBC

AkzoNobel: naar €70 van €63 en advies omhoog van verkopen naar houden - Goldman Sachs

Umicore: naar €25,50 van €26 en advies opgetrokken van verkopen naar houden - ABN Amro Oddo

Agenda maandag: Philips en 6 aandelen ex-dividend

Vrijdag is Philips aan de beurt om de boeken over het afgelopen kwartaal te openen. Vorig jaar keek het zorgtechnologieconcern nog aan tegen een verlies van €665 miljoen, maar volgens analisten die een bijdrage leverden aan de bedrijfsconsensus, heeft Philips dit nu weten om te bouwen in een winst, van naar schatting €64 miljoen. De marge is naar verwachting iets verbeterd van 8,6% vorig jaar naar 8,7%. Maar de omzet is volgens analisten ietsje gedaald naar €4,15 miljard (tegen €4,17 miljard een jaar eerder).

Afgelopen week meldde Jefferies dat Philips een waarschuwing had gekregen van de Amerikaanse medische waakhond FDA over kwaliteitsproblemem bij CT-scansystemen made in China. Het is het zoveelste issue van dit bedrijf dat ook nog steeds kampt met de nasleep van problemen met slaapapneu-apparatuur. Maar beleggers lijken er hun schouders over op te halen.

Ook het in Nederland gevestigde chipconcern NXP, met een notering aan de Nasdaq, komt met cijfers, maar dan pas als Wall Street dicht is. De macro-economische agenda is niet heel spannend, behalve wellicht de Duitse inflatie en het Europese consumentenvertrouwen.

Verder gaan maar liefst zes aandelen dividend.

Hierbij de agenda voor maandag:

06:30 uur: NL producentenvertrouwen april

07:00 uur: Philips, cijfers eerste kwartaal

07:00 uur: Recticel, cijfers eerste kwartaal

07:30 uur: Fra, economische groei eerste kwartaal (voorlopig)

08:45 uur: Fra, inflatie april (voorlopig

09:00 uur: Fugro €0,40 ex-dividend

09:00 uur: Besi €2,15 ex-dividend

09:00 uur: AkzoNobel €1,54-ex-dividend

09:00 uur: CTP €0,275 ex=dividend

09:00 uur: Vastned €1,28 ex-dividend

09:00 uur: Heineken €1,04 ex-dividend

11:00 uur: Eurozone, consumentenvertrouwen april (definitief)

14:00 uur: Dui, inflatie april (voorlopig)

22:00 uur: NXP, cijfers eerste kwartaal

Highlights rest van de week: rentebesluit Fed, VS banenrapport en heel veel cijfers

Ook de rest van de week zult u zich niet vervelen. Woensdag neemt de Federal Reserve een rentebesluit. Dat het federal funds rate ongemoeid blijft, is welhaast zeker, maar zoals altijd zullen beleggers vooral op zoek zijn naar hints over het moment waarop de rente dan wél omlaag kan. Zoals gezegd is er een dikke kans dat het over de zomer heen wordt getild.

Veel hangt ook af van het Amerikaanse banenrapport van volgende week vrijdag. Een aanhoudend krappe arbeidsmarkt en opwaartse loonontwikkeling zal de Fed ruimte geven om nog even op de handen te blijven zitten tot de inflatie écht duurzaam naar de gewenste 2% gaat. Maar vertoont de arbeidsmarkt barstjes, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Fed binnen enkele maanden alsnog een eerste renteverlaging doorvoert.

Andere belangrijke macro-economische cijfers zijn het BBP van de EU en Duitsland over eerste kwartaal, het 'grote' Amerikaanse consumentenvertrouwen (dinsdag), het banenrapport loonstrookjesverwerker ADP, de inkoopmanagersindexen industrie Japan, China en VS (woensdag), de Europese inkoopmanagersindexen voor de industrie (donderdag) en last but not least het Amerikaanse banenrapport (vrijdag).

Het is wel een kortere beursweek dan normaal, want woensdag is de beurs hier gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. In China trekken ze hiervoor zelfs drie dagen lang de deur dicht.

Uiteraard gaat ook het cijferseizoen nog gewoon door. In Nederland staan de cijfers op de rol van:

Air France-KLM, Arcadis, Van Lanschot Kempen, PB Holding (dinsdag voorbeurs)

Wolters Kluwer (woensdag)

Shell, ING, RELX, ArcelorMittal, DSM Firmenich, BAM, ForFarmers, Aedifica (donderdag voorbeurs), UMG (om 18 uur), Galapagos (om 22 uur)

Aperam en Brunel (vrijdag)

In het buitenland kijken we onder andere uit naar de cijfers van Amazon en Apple:

Samsung, Adidas, Volkswagen, Lufthansa (dinsdag voorbeurs), 3M, Coca-Cola, Eli Lilly (na de lunch), Amazon, Super Micro Computer (na sluiting Wall Street)

GlaxoSmithKline, Kraft Heinz, Mastercard, Pfizer, Yum Brands (woensdag na de lunch), DoorDash (na sluiting Wall Street)

HelloFresh, (donderdag voorbeurs), ConocoPhillips, DuPont (na de lunch), Apple (na sluiting Wall Street)

CreditAgricole, Bpost en Ontex (vrijdag voorbeurs)

Ik wens u een fijne avond en alvast een gezellig weekend!