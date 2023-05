"Emissie Pharming is realistischer dan aandeleninkoop"

Het is de week van het Eurovisie Songfestival, dus ontkomen zelfs wij er niet aan om er een vlijmscherpe mening over te hebben. U hoeft niet te vrezen dat we inhoudelijk commentaar geven op de ingebrachte liedjes, want daar hebben we geen verstand van. Wij hebben het vooral over het verband tussen het Songfestival en de beurs.

U zult zich afvragen hoe er in hemelsnaam een verband kan zijn tussen beleggen en het Eurovisie Songfestival. We lichten alvast een tipje van de sluier op: het zit hem vooral in de wijze waarop het wordt becommentarieerd, en dan in het bijzonder de Nederlandse inzending.

Voor wie een hekel heeft aan het Songfestival komen er gelukkig ook nog andere onderwerpen aan bod, zoals:

Unilever onder vuur in de media













Het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer













Het 25-jarig beursbestaan van Ajax













ING versus ABN Amro













De ongekende koersdaling van het aandeel Pharming













De teleurstellende Capital Markets Day van Alfen













OCI is cyclischer dan cyclisch













Geen graaiflatie bij Ahold













Wat houdt goodwill op de balans precies in?













Hoe zit de beta van een aandeel in elkaar?













Wanneer is het voor een bedrijf verstandig om een obligatie vervroegd af te lossen?













Het fenomeen 'momentum' in een aandeel













Kiek op de grafiek: De CAC 40

