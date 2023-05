WSJ waarschuwt voor 'nationwide sweep' China tegen beursfondsen

Daalt Prosus er nu zo op? Pre-market VS noteren de Alibaba's en Baidu's van deze wereld ook -3,0% à -3,5%. In Hongkong sloten de Hang Seng en Hang Seng Tech op -2,1% en -3,0% en Tencent zelfs -3,7%. Hoeft niet, maar wellicht gaan Chinese aandelen (met eenAmerikaanse notering) weer wilde ritten laten zien.

WSJ vandaag:

China signaled through state-run media that its national security agencies are engaged in a nationwide investigation into whether the due-diligence industry that has grown up to serve Western businesses in the country has been used for foreign espionage.

State broadcaster China Central Television and other official news outlets said that amid Western pressure on China, profit-oriented consulting firms sometimes have a weak awareness of the country’s national security concerns, and had frequently operated at the edge of legality to gather information in sensitive sectors of the military, the defense industry, the economy and finance.

CCTV said some consultants in China have caused harm to national security, ultimately becoming accomplices to the West in “spying, buying and extorting state secrets and intelligence.”

Valt er nog iets over de timing daarvan te zeggen? Ach, zoiets komt, als het er van komt, altijd ongelegen. De plaatjes dan maar. De Hang Seng Index (Hongkong) wisselt bull- en bear markets rap af, maar neigt per saldo al ruim vijf jaar lager.



De Nasdaq Golden Dragon Index is nog aan het bijkomen van wat we intussen wel een bubbel mogen noemen.



Kijkt u echter heel lang terug... Maar goed, hier kan u geen geld meer aan verdienen. Goed te zien is dat Shanghai echt een particulierenbeurs is - boom & bust - waar op volwassen markten institutionele beleggers de dienst uitmaken en de beelden altijd veel gestager zijn. En langzamer.



Goed, u bent in ieder geval gewaarschuwd dat er misschien weer een rondje maatregelen en koersreacties aan zit te komen.