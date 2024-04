Slotcall: ASMI en Tesla heersen, maar de AEX laat de winst glippen

Als de beursdag een half uurtje korter had geduurd zou de AEX net droge voeten hebben gehouden, maar de gestage daling van deze middag eindigde kort na halfzes uitendelijk op een negatieve score van -0,09% op een stand van 874,02.

Daarmee volgden de Europese beurzen het voorbeeld van Wall Street dat mede onder invloed van een stijgende rente kort na opening in de min dook.

Wennink bedankt

Met een minieme winst van 0,06% deed ASML het vandaag ietsje beter dan de index, maar aandeelhouders waren vandaag meer onder de indruk van het laatste optreden als CEO door Peter Wennink op de aandeelhoudersvergadering. Technologisch hoogstaand was het bedrijf al toen Wennink het roer overnam, maar hij laat ASML achter als absolute wereldgrootmacht en hoofdrolspeler in een sector die geopolitiek gezien misschien wel de belangrijkste ter wereld is.

When Peter Wennink took over @ASMLcompany a little more than a decade ago, it was a relative minnow based in the sleepy Dutch town of Veldhoven. Today, he retires from the helm of Europe’s most valuable technology company: https://t.co/TwPtHu1N77 — Cagan Koc (@cagankoc) April 24, 2024

En tja, het is niet iedere CEO gegeven om met zo'n trackrecord af te zwaaien.

Koning ASMI

De bijna-naamgenoot en co-ouder (samen met Philips) van ASML, ASM International, kortweg ASMI, was vandaag koning van het Damrak, nadat het gisteren nabeurs met een mooi kwartaalrapport kwam en dito outlook. Het aandeel sloot 11% hoger op precies €590.

ASMI rekent voor het tweede kwartaal op een omzetstijging van 10% of meer ten opzichte van de eerste jaarhelft. Dat is beter dan waarmee rekening werd gehouden.

Analist Hildo Laman is onder de indruk:

Het ziet er allemaal bijzonder goed uit voor ASMI. Een groeiende WFE (Wafer Fab Equipment) markt, waarin het marktaandeel wint omdat het de juist technologie heeft voor de ontwikkelingen. Daardoor kan het nog harder groeien dan die markt. De balans is zoals eigenlijk altijd uitstekend en door inkoop van eigen aandelen neemt het aantal uitstaande aandelen geleidelijk af.

Wat dat betekent voor het ASMI-koersdoel en -advies leest u hier:

Outlookverhoging en optimisme over de markt - IEX Premium https://t.co/cOXNnPhHuN via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 24, 2024

KPN en Wereldhave

Dat was lang niet alles wat het Damrak te bieden had, want er waren ook cijfers en updates van Heineken, Vopak, KPN, Wereldhave en Allfunds.

KPN is doorgaans de voorspelbaarheid zelve en ook de mooie outlookverhoging van vandaag was, eh, getelefoneerd. Geen wilde koerssprong dus, maar wel een nette +0,7%, zoals het KPN betaamt, zouden we bijna zeggen. Analist Martin Crum rekende het allemaal nog eens door en zijn oordeel leest u hier.

Hoewel het aandeel er dit jaar nog weinig van bakt, lieten de cijfers van Wereldhave zien dat het vastgoedfonds operationeel een prima eerste kwartaal doormaakte. Wereldhave wil de opbrengst van Franse winkelcentra aanwenden voor schuldafbouw en zegt tevens inkoop van eigen aandelen te overwegen. Een andere strategische prioriteit is om kapitaal uit Nederland te roteren vanwege de nakende afschaffing van het FBI-regime. Gekeken wordt naar het optuigen van joint ventures en desinvesteringen om de Nederlandse belastingdruk te verlagen.

Het aandeel daalde 1,2% vandaag, maar liep daarmee niet uit de pas met het brede sentiment rond vastgoedaandelen. Wat analist Peter Schutte ervan vindt leest u hier.

Allfunds verliest speculatieve lucht

Dan moeten we nog even stilstaan bij de Spaanse midkapper Allfunds, dat met prima cijfers kwam, maar toch met -11% om de oren kreeg vandaag. En dat nu het fintechbedrijf, in de woorden van analist Martin Crum "eindelijk een glimp laat zien van het groeipotentieel waarover deze financial beschikt".

Helaas was dat niet waar het bedrijf op werd afgerekend vandaag. De laatste maanden gingen meerdere overnamegeruchten de ronde wat voor de nodige fantasie in het aandeel zorgde. Tot Bloomberg vanochtend meldde dat Allfunds afziet van verdere gesprekken met kopers. Die lucht liep er vandaag vlotjes uit. Een mooie gelegenheid om het aandeel eens op zijn eigen merites te beoordelen:

Fintechbedrijf Allfunds laat - eindelijk - een glimp zien van zijn groeipotentieel. https://t.co/hUNWubRLZ7 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 24, 2024

Musk to the rescue

De klapperrr van de dag op Wall Street heet Tesla, dat gisteren nabeurs met matige cijfers kwam, maar na een ronkende analyst call met Elon Musk vandaag een kleine 11% hoger noteert.

In het eerste kwartaal daalde de omzet van Tesla met 9%, dalen de marges en zit ook nog eens de hele markt voor elektrische auto's in het slop. Dan helpt maar één ding en dat is een gloedvol betoog over een fraaie toekomst door de CEO. En zo geschiedde.

De lancering van een robotaxi-platform in augustus was al aangekondigd door Musk, maar gisteren wist hij ook te melden dat de nieuwe modellen waar de markt naarstig naar uitkijkt eerder dan verwacht (eind 2024) op de markt gaan komen. Bovendien, zegt Musk, zijn mensen te sceptisch over zelfrijdende auto's. Die gaan er komen, en Tesla gaat ze maken.

"If somebody doesn’t believe Tesla is going to solve autonomy, I think they should not be an investor in the company"

Dat u het weet. Vinden analisten dat u moet beleggen in Tesla? Ziehier wat advieswijzigingen na de call van gisteravond.

$TSLA | Tesla Analyst Revisions & Ratings ??



?? Citi: Raised to $182 from $180

?? BofA: UPGRADED to Buy from Neutral with PT $220



?? UBS: Cut to $147 from $160

?? Truist Securities: Cut to $162 from $176

?? Mizuho: Cut to $180 from $195

?? Canaccord Genuity: Cut to $222 from… — Wall St Engine (@wallstengine) April 24, 2024

Onze eigen analist Ivo Breukink constateert dat het niet echt meezit op het moment bij Tesla, maar ziet ook redenen om optimistisch te zijn. En die redenen hebben niet alleen maar met auto's te maken.

Alles lijkt tegen te zitten bij Tesla: waarom blijft Elon Musk optimistisch?https://t.co/PbJuMkxB3U — IEX.nl (@IEXnl) April 24, 2024

De brede markt

Rode cijfers in heel Europa, op Stockholm na

De AEX herbeleggingsindex (AEX TR) eindigt wel in de plus, dankzij het dividend van ING

Wall Street noteert lager: S&P 500 -0,3%, Nasdaq -0,1%

De 10jaarsrente in de VS loopt iets op, de Duitse ook

EURUSD is na een klein uitstapje terug in de zone $1,06-$1,07

De olieprijs (Brent) daalt lichtjes

Goud en bitcoin bewegen nauwelijks

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

ASMI leidt soeverein in de AEX na fraaie cijfers en vooruitzichten

Toch is het kleine Vivoryon procentueel een stuk beter, nu het definitief een streep zet door het lopende Alzheimer-onderzoek

Besi (+4,1%) komt morgen met cijfers en beleggers hopen kennelijk op een ASMI-effect

Het omgekeerde aan de hand bij Flow Traders?

Randstad (+3,3%) krabbelt op na de slecht ontvangen cijfers van gisteren

Heineken (+2,0%) is tevreden over Q1 en krijgt een hoger koersdoel van Degroof Petercam

ING is ex-dividend, waarmee al 4,8% van de 6% koersdaling vandaag verklaard is

Echt wel nette cijfers bij Allfunds (-11%), maar het verdwijnen van de overnamefantasie weegt zwaarder bij beleggers

Vopak (-0,8%) verhoogt de outlook, maar het Damrak haalt de schouders op

Smallcap NX Filtration (+3,8%) heeft nieuws uit Sumatra en dat valt goed

Lokaal fonds Ctac waarschuwt voor lagere omzet en gaat -15%

Agenda

Vanavond zijn IBM en Meta al aan de beurt, maar morgenochtend regent het pas echt kwartaalcijfers. Zoek zelf uw favorieten in de lange lijst. Aandeelhoudersvergaderingen zijn er van Besi, Fugro, Akzo Nobel, Heineken, Hydratec, OCI (Bava) en Vastned

22:00 IBM - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Meta - Cijfers eerste kwartaal (VS)

07:00 Adyen - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Besi - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 Flow Traders - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Fugro - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

07:00 Airbus - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 BASF - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Bank - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Delivery Hero - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 HelloFresh - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Nestle - Cijfers eerste kwartaal (Zwi)

07:00 Sanofi - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

08:00 RELX - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers eerste kwartaal

08:00 Barclays - Cijfers eerste kwartaal (VK)

08:00 Consumentenvertrouwen - Mei (Dld)

13:00 American Airlines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Caterpillar - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Comcast - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Maart (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Intel - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Microsoft - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers eerste kwartaal (VS)

En dan nog even dit

AI is meer dan informatietechnologie: vaccinmaker Moderna neemt OpenAI in de arm

$MRNA



? MODERNA AND OPENAI COLLABORATE TO ADVANCE MRNA MEDICINE — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 24, 2024

De grijze golf maakt meer kapot dan je lief is

BlackRock verwacht door vergrijzing in veel landen dalende economische groei, permanente inflatiedruk en stijgende overheidstekorten.https://t.co/4Z9DpCQRgK pic.twitter.com/uU9CXbuoum — IEXProfs (@IEXProfs) April 24, 2024

De instroom in Bitcoin-ETF's droogt op

De Apple-skibril loopt nog niet erg hard