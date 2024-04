Na Shell suggereert ook TotalEnergies vertrek naar Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Patrick Pouyanne, de CEO van TotalEnergies, zegt na te denken over een verhuizing naar Wall Street. Dit vertelde hij vrijdag aan persbureau Bloomberg.

Volgens Pouyanne zijn Amerikaanse beleggers wel bereid om aandelen van oliebedrijven te kopen, waar die behoefte onder Europese aandeelhouders er niet is. Sterker, vaker nog zijn zij verkoper.

"Geven Amerikaanse aandeelhouders er de voorkeur aan dat de aandelen voornamelijk genoteerd zijn in New York of in Europa? Ik denk dat als je de vraag stelt, je het antwoord hebt", zei de CEO tegen Bloomberg.

Recentelijk liet ook oud-topman Ben van Beurden zich uit over een mogelijk vertrek van Shell naar de VS. De onderwaardering van Europese oliegiganten ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten, maakt de keuze voor een notering in New York waarschijnlijker, aldus de oud-topman.

Een betere beschikbaarheid van kapitaal en een wenselijker houding ten opzichte van energiebedrijven in de VS maken een notering in Europa volgens Van Beurden "minder aantrekkelijk".

Eerder hintte huidig CEO Wael Sawan van Shell in de Britse krant The Telegraph ook op een mogelijk vertrek naar New York.