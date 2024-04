Aandelen van Chinese EV-fabrikanten in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse noteringen van Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen zaten vrijdag in de lift in New York na een bericht in de Wall Street Journal dat China subsidies gaat verstrekken aan Chinese autobezitters die hun oude voertuigen inruilen voor een elektrische of hybride auto.

Het nieuws komt op een moment dat EV-fabrikanten hun prijzen in China hebben verlaagd in een poging om de vraag, die een dalende trend vertoont, aan te wakkeren. Verder was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de afgelopen dagen op bezoek in Beijing, waar hij ook een ontmoeting had met de Chinese leider Xi Jinping.

China is van plan om autobezitters tot het einde van dit jaar tot 10.000 Chinese yuan, omgerekend bijna 1.400 dollar, te betalen als ze hun auto vervangen door elektrische of hybride voertuigen, schreef de WSJ.

China zal ook een subsidie van 7.000 yuan geven aan mensen die oudere auto's inruilen voor voertuigen met een motorinhoud van 2,0 liter of minder, aldus de zakenkrant.

Nio steeg 8,5 procent, Li Auto won 6,5 procent en XPeng noteerde 11 procent hoger. BYD steeg 4,0 procent. Tesla noteerde vlak.