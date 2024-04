Olieprijzen stijgen licht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 83,85 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,3 procent duurder. De prijs voor een vat Brent steeg ook licht, naar ruim 88 dollar.

Op weekbasis stegen de olieprijzen 1,0 tot 2,0 procent.

Vrijdag was er aandacht voor de PCE-kerninflatie uit de Verenigde Staten. Die kwam in maart uit op 2,8 procent, gelijk aan een maand eerder, waar een lichte afname tot 2,7 procent was voorzien.

Wanneer de nog altijd hoge inflatie wordt gekoppeld aan de groeivertraging in de VS, dan ligt stagnatie op de loer, volgens analisten van StoneX.

"Daarmee verschuift onze eerste renteverlaging verder naar de toekomst", volgens de marktkenners en dat zou de vooruitzichten voor de energievraag kunnen verzwakken.

Het lijkt erop dat "enige geopolitieke risicopremie uit de markt is gewist en nu kijkt de markt uit naar de dynamiek van vraag en aanbod in het komende kwartaal, die nog steeds relatief krap zou moeten zijn", aldus StoneX.

Toch "zal het in de toekomst belangrijk blijven om de bondgenoten van Hamas in de gaten te houden om te zien of de oorlog verder oplaait waardoor er mogelijk een groter regionaal conflict ontstaat," zeiden de experts. Als de geopolitieke spanningen toenemen, dan geeft dit de olieprijzen mogelijk een impuls.

Zonder onderbrekingen in de aanvoer, door bijvoorbeeld de spanningen in het Midden-Oosten, is de focus volgens Citi Research verschoven naar de steeds meer bearish fundamentals op de korte termijn.

De wereldwijde toename van de olievoorraden met bijna 1 miljoen vaten per dag in het eerste kwartaal is robuust volgens de analisten, terwijl de beter dan verwachte vraag naar olie van eerder dit jaar begint af te zwakken, aldus Citi, dat verwacht dat een vat Brent in het tweede kwartaal gemiddeld 86 dollar zal kosten.