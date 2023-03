Correctie biedt koopkansen

Bericht delen via:

De correctie op de aandelenmarkten van de afgelopen week komt een beetje uit de lucht vallen. De implosie van de Silicon Valley Bank heeft de markten overvallen en verrast. Dat zien we terug in de felle daling van de aandelenbeurzen in de afgelopen dagen.

Kopen of wegwezen?

De hamvraag op dit moment is of deze correctie een mooi koopmoment biedt. Of moet je nu maken dat je weg komt? Uiteraard bekijk ik deze vragen aan de hand van de technische plaatjes.

Om meteen met de deur in huis te vallen, ja, ik denk dat deze dip een mooie koopmoment biedt. De kans dat aandelenbeurzen de komende tijd zullen bodemen acht ik groter dan 70%.

Op korte termijn verzwakt

Op korte termijn is het technische profiel van de Nederlandse beurs best wel verzwakt. Het verlaten van het stijgende trendkanaal, alsmede de daling onder de steun van 735 punten, heeft de seinen op rood gezet.

Op lange termijn nog op groen

Op lange termijn staan de indicatoren nog wel op groen. Zo wijst de 200-dagenlijn nog steeds opwaarts. Ook beweegt de AEX er nog boven.

Bovendien biedt het laatste low rond 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022) een hogere bodem. Grofweg hetzelfde beeld is zichtbaar in de rest van Europa.

Langetermijn conclusies op een rij

De Europese beurzen laten de volgende positieve langetermijn-technische signalen zien:

De dalende trends van 2022 zijn verlaten

Er zijn nagenoeg overal hogere bodems gevrormd

De 200-dagenlijnen laten op alle beurzen een opwaarts verloop zien

De betreffende beursindices bewegen nog boven hun 200-dagenlijnen

Nu kopen, want bodemvorming

Door deze positieve langetermijn-technische signalen is bodemvorming waarschijnlijk. De kans is zeer groot dat de beurzen de komende weken weer zullen opveren. Waarschijnlijk worden de bodems op of rond de 200-dagenlijnen gevormd.

Defensieve lange termijn aandelenbeleggers zouden gebruik kunnen maken van de koersdalingen van de afgelopen dagen.

Deze keer bekijk ik de langetermijnplaatjes van enkele Europese beurzen.

Lange termijn AEX: beurs test 200-dagenlijn

Op lange termijn laat de AEX nog steeds hogere bodems zien. Bovendien was de dalende trend (vanaf eind 2021) al overtuigend verlaten.

Minpuntje is wel dat de hogere kortetermijn pullback-bodem rond 736 punten is teruggegeven, het positieve signaal is dus geneutraliseerd.

De steun op 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022) vormt nog steeds de eerste hogere bodem. De bodem daaronder rond 632,12 punten vormt de uitermate belangrijke langetermijn pullbackbodem boven de top van begin 2020.

De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) krult opwaarts. Het feit dat de AEX is teruggezakt naar de 200-dagenlijn, is belangrijk. Indien de AEX erboven weet te blijven, biedt dat binnen de positieve technische conditie, een mooi instapmoment.

Schade Eurostoxx 50-index valt mee

De Euro Stoxx 50-index heeft, ondanks de recenter dip, een oogje op de weerstand op 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021). De stijgende trend is intact, de serie hogere bodems bevestigt dat.

Eind 2022 is de dalende trend verlaten, wat een technische verbetering heeft opgeleverd. De doorbraak boven de koerspieken van eind 2022 is nog steeds geldig.

Belangrijk is de steun op 3.767,26 punten, tevens de eerste hogere bodem (van 23 december 2022). Pas bij een daling daaronder verzwakt de Euro Stoxx 50-index.

De 200-dagenlijn laat een opwaarts verloop zien. Bovendien weet de Euro Stoxx 50-index erboven te blijven, dat is sterk. Dit vealideert de positieve technische conditie.









DAX-index dipt binnen de uptrend

De Duitse beurs, de DAX-index, oogt technisch nog steeds positiefi. Ondanks de huidige dip blijft het patroon met hogere bodems intact. De DAX had de neerwaartse fase al gebroken en met de steun van 13.791,52 punten een hogere koersbodem gevormd.

De technische conditie blijft prima. Opwaarts is er in eerste instantie ruimte tot 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021).

De steun van 13.791,52 punten (van 20 december 2022) vormt tevens een eerste hogere bodem. Deze signaleert actieve kopers.

De daling van de DAX naar de stijgende 200-dagenlijn van de Duitse beurs (rode glooiende lijn) oogt eveneens positief. Wij gaan ervanuit dat de DAX erboven weet te blijven. Dat zal dan de een positieve technische conditie valideren en een koopkans aangeven.





CAC40-index is gestrand op weerstand 7.384,86

De Franse beurs is flink terugevallen. De CAC 40 index had eerder de weerstand van 7.384,86 punten (gevormd op 7 januari 2022) aangetikt binnen de stijgende trend.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. De CAC 40 index heeft pas steun rond 6.388,23 punten (de bodem van 23 december 2022).

De steun van de Franse beurs rond 6.388,23 punten (de bodem van 23 december 2022), geeft tevens een eerste hogere bodem weer.

De stijgende 200-dagenlijn en het feit dat de Parijse beurs erboven weet te blijven, geeft een positieve technische conditie weer.

Bel20-index geeft uitbraak terug

De Belgische beurs is technisch nog niet uit de problemen. De Bel20-index heeft, de uitbraak boven koerstop rond 3.900 punten weer teruggegeven. Het koopsignaal is dus geneutraliseerd.

Op dit moment test de Belgische beurs rond 3.631,46 punten de eerste hogere koersbodem.

Het opwaartse koersdoel blijft op 4.294,25 punten (de top van 22 april 2022) staan, maar het technische verloop oogt stroef. Let wel op, bij een eventuele neerwaartse doorbraak onder de steun van 3.631,46 punten (de bodem van 20 december 2022) zou een verzwakking optreden.

De trend van de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) tendeert zijwaarts, maar heeft de Bel20-index niet weten op te vangen. Dit geeft een twijfelachtige technische conditie weer.