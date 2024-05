Olieprijzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn maandag hoger gesloten, geholpen door tekenen van een verbeterende vraag van belangrijke importeur China en mogelijke verstoringen van het aanbod in Canada. Bij een settlement van 79,212 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 1,1 procent duurder. Uit Chinese gegevens van dit weekend bleek dat de consumentenprijzen in april voor de derde maand op rij zijn gestegen, terwijl de producentenprijzen hun dalingen voortzetten. Dit wijst op een verbeterde binnenlandse vraag. Aan het aanbodfront waren beleggers op hun hoede vanwege mogelijke verstoringen van de olieaanvoer als gevolg van bosbranden in West-Canada. Ook zijn er zorgen over de aanvallen van Oekraïne en Rusland op elkaars energie infrastructuur. De spanningen in het Midden-Oosten houden aan, maar hebben vooralsnog niet geleid tot verstoringen in de olieaanvoer. Verder zal het van belang zijn of de Amerikaanse regering zijn strategische reserves zal gaan verhogen en kijkt men uit naar de volgende OPEC-vergadering op 1 juni. Hierbij is het de vraag of de OPEC en haar bondgenoten de afgesproken productieverlagingen zouden kunnen handhaven om de prijzen te ondersteunen. Bron: ABM Financial News

