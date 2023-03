Correctie biedt koopkansen

@Unimog

Ja stom, ik zie het, had 694.63 moeten zijn, ik zal het herzien straks. Low staat voor dit jaar lijkt mij. Helaas voor Ben.



Nog iets anders, heb gisteren vlak voor ik ging slapen nog 500 Hexo bijgekocht, nu totaal 1500. Jou vergeten te tippen.

Zijn gisteren nabeurs in de VS met cijfers gekomen. Voor het eerst in de geschiedenis winst gemaakt. Staan nu rond de 1.40

Komen van de 500 af, echt bizar. Producent van cannabis. Sta nog steeds behoorlijk in verlies, ben paar jaar geleden ingestapt rond 2.

Zie geen after hours koers, ben benieuwd vanmiddag.

Kijk maar eens:

finance.yahoo.com/news/hexo-reports-q...