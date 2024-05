Slotcall: AEX stijgt nipt, maar Theon en Roaring Kitty zorgen voor flinke deining

De AEX-index is op een windstille dag nipt hoger (+0,1%) gesloten. Daarmee deden we het net iets beter dan de ons omringende beurzen, ondanks de koersdaling van de drie chippers.

Het was een dag met nauwelijks koerstriggers en lage handelsomzetten. De agenda was grotendeels leeg en de matte stemming in Azië vannacht en op Wall Street in de middag maakte het er niet makkelijker op een duidelijke richting te kiezen.

De AEX-index lag er per saldo niet onaardig bij. Slechts zeven hoofdfondsen eindigden in het rood, waaronder de drie chipaandelen. Ook de AMX sloot iets hoger (+0,2%). De AScX eindigde nagenoeg onveranderd. Koploper op het Damrak was Theon, na een trading update. Elders in Europa en de VS was de autosector gewild.

Vlak voor het einde van de beursdag sijpelde er een nieuwtje door waar we op korte termijn vast meer van zullen horen. Volgens persbureau Bloomberg zijn de vier formerende partijen van plan de stekker te trekken uit de voorgenomen belasting op de inkoop van eigen aandelen.



Theon speelt zich in de kijker

Dé smaakmaker van vandaag was Theon Internationaal, een Griekse fabrikant van nachtkijkers, die sinds begin februari een notering heeft in Amsterdam. Die beursgang is er tot nu toe een uit de boekjes. Sinds de IPO is de beurswaarde met ruim 31% opgelopen. Vandaag schoot de koers met ruim 10% op nadat het concern met een trading update was gekomen; de eerste sinds de beursgang.

De omzet is in Q1 met 180% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste EBIT schoot zelfs met 271% omhoog, met een marge van 22,7%, waar dat vorig jaar nog 17,1% was. De nettowinst klom op van €2,8 miljoen vorig jaar naar €12,6 miljoen. Overheden investeren flink in defensie en dat is terug te zien in het orderboek, dat met 26% op jaarbasis aandikte. Het concern sleept onder meer orders in de wacht uit Estland, Frankrijk, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Ook de kaspositie verbeterde.

Auto-aandelen liggen er goed bij, maar onder de motorkap rommelt het

Ook auto-aandelen liggen er vandaag uitstekend bij. Stellantis is 3,7% hoger de dag uit gegaan, Volkswagen won 1,5%, Porsche 1,4%, BMW 1,5%, Renault 2,2% en Mercedes 0,2%. Investeerder Exor lift mee met een koersstijging van 1,2%.

Maar onder de motorkap rommelt het. Autofabrikanten voelen in de markt voor EV's de hete adem van Chinese concurrenten in de nek. Consumenten zijn terughoudend om een stekkerauto aan te schaffen, mede door versoberingen van fiscale stimuleringsmaatregelen door Europese overheden. Diverse autobedrijven, waaronder Stellantis, BMW, Mercedes en Volkswagen kenden dan ook een relatief zwakke jaarstart.

Martin Crum staat vandaag stil bij het laatstgenoemde bedrijf. Hij constateert ondanks de tegenwind dat het bedrijf de outlook voor 2024 heeft bevestigd en dat de waardering van VW laag is. Maar is dat een reden om in te stappen?

Nasdaq trekt de kar op mat Wall Street

Wall Street is de beursdag licht in het groen begonnen, maar erg overtuigend is het vooralsnog niet. De S&P 500 en de Dow Jones-index schommelen rond het vorige slot. De Nasdaq (+0,3%) trekt de kar. Hier gaat Rivian (+9,7%) aan kop. Maar ook Tesla (+2,5%), Ford (+3,5%) en General Motors (+0,6%) zijn vandaag in trek op de Amerikaanse beurs, nu de VS van plan is om de importtarieven op Chinese EV's flink op te voeren, om de eigen auto-industrie te beschermen.

Verder lijken beleggers de kat uit de boom te kijken, met het oog op de Amerikaanse inflatiecijfers van woensdag, die mogelijk een indicatie geven over het moment waarop de Fed dan toch eindelijk de rente kan verlagen.

Beleggers in de van Roaring Kitty

Wall Street is vandaag in de ban van 'Roaring Kitty', die het gezicht werd van de hype rond het aandeel GameStop, drie jaar geleden. Hij dook vandaag plotseling op. Maar hoe zat het ook alweer?

Begin 2021 waren hedgefondsen aan het speculeren op een koersdaling van het aandel GameStop, een winkel in computerspellen. Een grote groep particuliere beleggers, verenigd in een beleggersforum op Reddit, besloot met hen de strijd aan te gaan. Ze bewogen de tegengestelde richting op, door massaal stukken te kópen, aangemoedigd door influencers, onder wie Roaring Kitty (echte naam: Keith Gill). Ze deden dat op zo'n grote schaal dat de koers explodeerde. Dit had een zichzelf versterkend effect, omdat partijen die short gingen noodgedwongen moesten kopen, een fenomeen dat bekend staat als 'short squeeze'.



Het sprak tot de verbeelding omdat het wel iets weghad van het Bijbelverhaal David versus Goliath: de strijd van de kleine retailbelegger tegen grote partijen op Wall Street. Terwijl machtige hedgefondsen miljarden dollars zagen verdampen, zagen de huis-tuin-en-keukenbeleggers de waarde van hun inleg tot astronomische hoogten stijgen. Dat ging een hele tijd goed. Totdat online broker Robinhood plotseling de koopknop uit de app verwijderde en de zeepbel uiteen spatte. Hoe dat ging, kunt u zien in de Netflix-docu 'Eat the Ridge: The GameStop Saga'; een aanrader.

'Roaring Kitty' verdween van de radar, maar dook zoals gezegd vandaag plotseling weer op en dat was niet aan dovemansoren gericht. Het aandeel is weer trending op Reddit (net als het andere voormalige meme-aandeel AMC):

De koers is op het moment van schrijven met 69% omhoog gespoten, waarbij de handel tussentijds enkele malen is gepauzeerd, vanwege de hoge volatiliteit. Blijkbaar zijn er beleggers speculanten die hopen weer zo'n fenomenale, op lucht gebaseerde rit omhoog te maken. Het is wel linke soep. Wie het laatst met zijn ogen knippert, is spekkoper. Maar het spelletje kan ook totaal verkeerd uitpakken. Wat u hierover moet weten, leest u in dit artikel.

Dat dit niets met beleggen te maken heeft, blijkt ook uit het feit dat cryptomunten met dezelfde tickercode - maar geen link met GameStop - ook door het dak gaan. Hier de koers van GME (+2200%!):

De brede markt

De AEX sloot 0,1% hoger. Daarmee doen we het beter dan de rest van Europa, want elders kleurden de koersenborden rood. De Bel20 sloot 0,8% lager, de CAC40 verloor 0,1%. De DAX40, FTSE en Euro Stoxx 50 daalden ieder met 0,2%.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) loopt iets op, maar met een indexstand van 13,39 is nog allerminst sprake van nervositeit.

Lichtgroene koersen op Wall Street: de S&P500 en de Dow schommelen rond het vorige slot, de Nasdaq staat 0,3% hoger.

Relatieve rust aan het rentefront. De Amerikaanse tienjaarsrente staat 2 basispunten lager op 4,48% en de Nederlandse doet 2,81%.

De euro noteert 1,0798 ten opzichte van de dollar.

De goudprijs daalt met maar liefst 1% naar $2.337 per troy ounce.

De bitcoin staat maar liefst 3,8% (=$2.309) hoger op $62.949.

De olieprijzen lopen op. Vooral WTI: +0,7% op $78,83. Een vat Brent kost $83,08: 0,3% hoger dan gisteren.

Verder op het Damrak

Hier de grootste stijgers en dalers:

Air France-KLM (+4%) heeft de resterende €48 miljoen van zijn Oceane 2026-obligaties (converteerbare obligaties) afgelost.



Anders dan AMG (+0,3%) eerder meldde, bleek het beloningsbeleid door de aandeelhouders te zijn weggestemd.

(+0,3%) eerder meldde, bleek het beloningsbeleid door de aandeelhouders te zijn weggestemd. AkzoNobel eindigde 2% hoger nadat het aandeel door UBS op de kooplijst is gezet.

eindigde 2% hoger nadat het aandeel door UBS op de kooplijst is gezet. Ajax zag de koers met 0,5% dalen nadat het voetbaalaandeel door Berenberg van de kooplijst is afgevoerd.

zag de koers met 0,5% dalen nadat het voetbaalaandeel door Berenberg van de kooplijst is afgevoerd. OCI opent morgen de boeken over het eerste kwartaal en eindigde aan de vooravond hiervan 0,3% lager.

opent morgen de boeken over het eerste kwartaal en eindigde aan de vooravond hiervan 0,3% lager. B&S is morgen ook aan zet, maar koerste 1% hoger.

Adviezen

Akzo Nobel is door UBS op de kooplijst gezet, terwijl Ajax daar door Berenberg van af is gehaald:

Akzo Nobel: naar €80 van €76 en houdadvies vervangen door koopadvies - UBS

Ajax: naar €11 van €17 en koopadvies vervangen door houdadvies - Berenberg

Air France-KLM: advies omhoog van verkopen naar houden - Morgan Stanley

ArcelorMittal: naar €30,60 van €32,50, maar advies blijft kopen - Morgan Stanley

CTP: naar €19,50 van €17,60 en kopen - JPMorgan Research

Agenda: B&S, OCI en VS PPI



Morgen voorbeurs openen B&S Group, OCI en het veelgeplaagde Bayer hun boeken over het eerste kwartaal. De jaarcijfers van B&S lieten even op zich wachten, maar waren volgens Peter Schutte wel beter dan voorzien. Zal het bedrijf die positieve lijn in Q1 hebben voortgezet?

Bij OCI leidde een buitengewone aandeelhoudersvergadering, waarin een constructie werd opgetuigd om enkele miljarden euro's belastingvrij terug te sluizen naar de aandeelhouders, onlangs tot ophef en zelfs Kamervragen. De aandeelhouders gingen akkoord met het voorstel, maar de antwoorden van staatssecretaris Van Rij laten nog op zich wachten.

Het belangrijkste macrocijfer wordt de PPI in de Verenigde Staten, een graadmeter voor inflatie. Economen verwachten dat de producentenprijzen in april met 0,2% op maandbasis gestegen, net zo hard als in maart. De producentenprijzen stegen in maart met 2,1% op jaarbasis en het kerncijfer (zonder voedsel- en energieprijzen) met 2,4%: dat is nog altijd aan de hoge kant.

Verder worden in Duitsland de inflatie en de ZEW-index (graadmeter van het economisch sentiment) bekendgemaakt. En de OPEC publiceert het maandelijkse rapport over de oliemarkt.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

07:00 B&S Group - cijfers eerste kwartaal

07:00 OCI - cijfers eerste kwartaal

07:00 Bayer - cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 Inflatie - April def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - Maart (VK)

11:00 ZEW-index (economisch sentiment) mei (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen MKB - April (VS)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

14:30 Producentenprijzen - april (VS)

U bent weer bijgepraat.