Technische analyse: waar blijven de kleinere aandelen?

Op de Nederlandse beurs blijven de verschillen tussen de grote hoofdfondsen en de kleinere small- en midkaps opmerkelijk. De AEX-index is definitief en overtuigend opwaarts uitgebroken. De AMX en AScX blijven steken in een langetermijnpatroon met lagere toppen.

De kleinere aandelen blijven dus achterlopen bij hun grote broertjes uit de AEX. Zowel bij de AMX- als de AScX-index zien we dat de opmars veel minder overtuigend is.

YTD noteert de AEX een winst van bijna 16%. De AMX-index staat 1,2% in de plus, terwijl de AScX-index dit jaar de voeten amper droog houdt met een plusje van 0,6%.

Meten we de performance sinds oktober, dan zijn er eveneens grote verschillen te zien. Zo is de AEX na het low van 14 oktober rond 611,74 punten bijna 50% gestegen. De midkapindex, de AMX, bodemde 28 oktober vorig jaar op 756,16 punten en is sindsdien 'slechts' 24% opgelopen. De smallcapindex, de AScX, vormde op 25 oktober een bodem rond 1133,73 punten en won daarna een schamele 6,5%.

Overtuigende uitbraak

Dat de AEX overtuigend is uitgebroken, leiden we onder andere af uit het feit dat het all-time high rond 829,66 punten van eind 2021 inmiddels met bijna 10% is overschreden.

De midkap vormde haar koersrecord in 2021 rond 1115,98 punten en staat daar nog 15% onder. De smallcapindex bereikte in april 2022 een all-time high rond 1462,71 punten en is sindsdien met bijna 18% gedaald.

Technisch bezien heeft de AMX thans goede papieren om de AEX te volgen met een opwaartse uitbraak. De eerste hogere bodem van de Midkapindex van begin 2024 en de omhoog krullende 200-dagenlijn geven voorzichtig positieve signalen.

Grote verschillen

Small caps zijn aandelen van kleinere bedrijven met een relatief lage marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de totale waarde van alle uitstaande aandelen van een bedrijf. Tot small caps worden bedrijven gerekend met een marktkapitalisatie van 300 miljoen tot 2 miljard euro.

Volgens sommigen wordt het verschil in performance tussen small- en largecaps veroorzaakt door de enorme groei van passieve indexfondsen zoals ETF's en trackers. De fondsbeheerders daarvan kiezen doorgaans voor liquide, dus makkelijk verhandelbare aandelen met een hoge marktkapitalisatie voor hun portefeuilles.

De kleinere, iets minder liquide aandelen zijn daar dan de dupe van. Zij moeten naar verluidt veel harder vechten om de aandacht van de institutionele belegger.

AEX-index: explosieve uitbraak

Door de explosieve koersstijging van de AEX in de afgelopen maanden kunnen we van een krachtige uptrend spreken.

De Nederlandse hoofdindex is eerst door de top van eind 2021 rond 829,66 punten gebroken. Vervolgens is een hogere bodem gevormd op 858,09 punten (19 april), ruim boven die oude top. Ik heb dit patroon hier eerder als een katapult-pullback besproken.

De AEX vormt al vanaf de zomer van vorig jaar hogere koersbodems. Dat wijst op aanhoudende vraag. De index wordt bovendien opgevangen door haar 200-daags gemiddelde, waarmee de opwaartse fase duidelijk is gevalideerd.

AMX-index stuit op dalende toppenlijn

De Nederlands Midkapindex heeft technisch moeite met de dalende toppenlijn van de afgelopen twee jaar. De serie lagere toppen sinds begin 2022 suggereert aanhoudende verkoopdruk.

Wel tekent zich op korte termijn wat verbetering af, in de vorm van een eerste hogere bodem rond 872,84 punten (bodem S2 van januari 2024).

Voor verdere verbetering is het wachten op een uitbraak boven de neklijn en weerstand 938,62 punten (gevormd op 4 augustus 2023). Als dat gebeurt, wordt de dalende toppenlijn van de afgelopen twee jaar gebroken. Bovendien wordt dan een hoofd-en-schouderpatroon opwaarts voltooid.

De rechterschouder ligt rond S1, de bodem van medio 2023 rond 873 punten. Na een uitbraak boven weerstand 938,62 wordt 1.040,87 punten het volgende opwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de AMX-index laat een voorzichtig opwaartse krul zien.

AScX-index: nog geen technische verbetering

Ook de Nederlandse smallcapindex heeft het moeilijk. Op de kortere termijn fluctueert de AScX-index binnen een horizontaal koerspatroon tussen 1.133,73 (bodem van 27 oktober 2023) en 1.265,78 punten (12 april).

Een uitbraak buiten deze neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

Ook de AScX strandde recent op een dalende toppenlijn. De verkoopdruk is nog niet goed geabsorbeerd.

Bij AScX krult de 200-dagenlijn neerwaarts. Dit duidt niet op een verbetering in de technische omstandigheden.