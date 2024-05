Wall Street blijft dicht bij huis

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. Dit nadat uit een enquête van de New York Federal Reserve bleek dat consumenten vorige maand hun verwachtingen voor prijsstijgingen op zowel de korte als de lange termijn hadden vergroot.

De S&P 500 daalde 0,1 procent tot 5,217,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 39.432,30 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 16.376,77 punten.

De indices verloren wat terrein nadat bleek dat uit een enquête van de New York Federal Reserve de verwachtingen voor de inflatie waren verhoogd. Alle cijfers liggen ruim voor op het doel van de Fed van 2 procent en weerspiegelen het hardnekkige karakter van de inflatie dit jaar.

De ondervraagden maakten zich vooral zorgen over de huisvestingskosten, medische zorg, voedselprijzen, benzineprijzen en kosten voor het onderwijs.

Deze week zal er dan ook veel aandacht zijn voor de landelijke inflatiecijfers, met dinsdag de producentenprijzen en woensdag de consumentenprijzen. Ook de detailhandelsverkopen uit de VS staan woensdag op de rol.

Als de inflatie in de VS voor de vierde maand op rij hoger uitkomt dan verwacht, dan zal de marktverwachting voor het aantal renteverlagingen dit jaar opnieuw afnemen, voorspellen analisten van Stifel. Een aanhoudende hardnekkige inflatie in de VS kan zelfs voor een flinke daling van aandelen zorgen in de komende maanden, waarschuwen de experts.

Stifel verwacht dat de S&P 500 in dat geval zal dalen tot ongeveer 4.750 punten in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. Dit zou een correctie betekenen van circa 10 procent of ongeveer 500 punten.

Frank Vranken wees verder op de verwachte aankondiging deze week van de Amerikaanse president Joe Biden, dat Washington importheffingen van 100 procent gaat opleggen op Chinese elektrische voertuigen.

"Biden zal deze week dergelijke importheffingen aankondigen op EV's, batterijen en mogelijk zonnecellen die uit China komen, omdat de VS zien dat China zijn overcapaciteit op de wereldmarkt dumpt", zei de expert van Bank Edmond de Rothschild, die zich afvraagt wat de gevolgen zullen zijn.

De euro/dollar handelde maandagmiddag 0,2 procent hoger op 1,0790, terwijl de Amerikaanse tienjaarsrente met 3 basispunten daalde naar 4,48 procent. Een vat WTI-olie werd 0,6 procent duurder op 78,84 dollar.

Stijgers en dalers

Aandelen van Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen als Nio, XPeng stegen flink met 6,3 en 5,3 procent. Li Auto won 1,2 procent en BYD verloor 0,9 procent.

Tesla steeg 1,8 procent. Tesla heeft een financieringstarief onder de marktprijs gelanceerd voor het nieuwe elektrische Model Y. Het bedrijf biedt een jaarlijks rentepercentage van 0,99 procent voor in aanmerking komende nieuwe Model Y-aankopen. Lagere financieringstarieven kunnen het verkoopvolume opdrijven, volgens marktkenners.

De Amerikaanse aandelen van Arm noteerden ruim 7 procent hoger, na een bericht van Nikkei Asia dat de Britse chipontwerper volgend jaar zijn eerste kunstmatige intelligentiechips wil lanceren.

Sectorgenoot Intel zou plannen hebben om een chipfabriek te bouwen in Ierland, meldde de Wall Street Journal maandag. Het zou gaan om een deal met Apollo Global Management, dat 11 miljard dollar zou investeren om de fabriek te helpen bouwen, schreef de zakenkrant. Het aandeel Intel noteerde bijna 3 procent hoger.

GameStop steeg maar liefst 66 procent, nadat Keith Gill, de investeerder die als Roaring Kitty berichten plaatste op social media als Reddit, X en YouTube, voor het eerst in drie jaar weer van zich liet horen op X. Gill was in het verleden positief over meme-aandeel GameStop.