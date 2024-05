Technische analyse: Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis en Renault

De Europese autosector is bezig met een inhaalmanoeuvre. Na een paar lastige jaren zijn de meeste autoaandelen in Europa technisch opwaarts uitgebroken. De Europese automerken proberen mee te liften op het momentum van de elektrificatie. Of dat lukt is maar de vraag. Volgens autoanalisten besteden de traditionele autobouwers in Europa nog te veel aandacht aan design en te weinig aan de digitale kant.

Recent vond de Beijing Auto Show plaats, de grootste autoshow in China en vermoedelijk ook de grootste ter wereld. Ook op de Beijing Auto Show bleek dat de markt wordt gedomineerd door nieuwe Chinese merken.

Europese autosector van de vluchtstrook af

Maar technisch bezien doen Europese autobouwers weer mee in de slipstream van de markt. Het belangrijkste signaal van de verbeteringen haal ik uit de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) bij de autobouwers. Deze indicator krult bij de meeste aandelen in de sector opwaarts. Dat geeft aan dat de autobouwers andere aandelen inhalen.

De autobouwers in Europa hebben het lange moeilijk gehad, ik heb daar eerder aandacht aan besteed. Maar technisch lijkt de autosector langzaam naar een koppositie klimmen. Ook daar heb ik al eens naar gekeken.

Ik zie thans dat de technische verbeteringen doorzetten. Daarom beoordeel ik deze keer ik de technische langetermijnplaatjes van de Europese autoproducenten Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis en Renault, alsmede de Euro Stoxx sector Automobiles & Parts-index.

Opvallendste aandeel is Renault. Na jarenlang getalm lijkt Renault nu de rest van het peloton voorbij te gaan. Het lijkt er zelfs op dat Renault op polepositie meedoet aan de race.

Euro Stoxx sector Automobiles & Parts



De Euro Stoxx sectorindex Automobiles & Parts blijft moeite houden met de top van begin 2022 rond €689. Dit all time high was even overschreden, maar de uitbraak is niet vastgehouden. Pas nadat deze weerstand overtuigend wordt gebroken zal de technische verbetering bevestigd worden, met een berekend koersdoel rond €806.

Steun ligt er rond €572,45 (bodem van 26 januari). Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een opwaartse draai zien. Dit signaleert een verbetering in de technische omstandigheden. De B.O.B.-indicator krult opwaarts. Dat signaleert dat de Europese autosector andere sectoren inhaalt. .

Pullback Stellantis biedt nieuwe kansen

Stellantis valt terug naar de oude weerstand €19,35 (gevormd op 21 januari 2022). Hierdoor treedt een pullback op. Die voormalige top rond €19,35 biedt nu een eerste vangnet aan.

Vanaf deze steun is er in eerste instantie potentieel tot €27,35 (top van 29 maart). De stijgende 200-dagenlijn wijst op een sterke technische conditie. De sterk stijgende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) signaleert dat Stellantis beter presteert dan de rest van de markt.

In Stellantis zijn onder andere de automerken Fiat, Maserati, Citroën, Peugeot en Chrysler verenigd. Stellantis is succesvol onderdeel van de langetermijn-TA-portefeuille van Tostrams.

Volkswagen van de vluchtstrook af

Het technische plaatje van Volkswagen is aan het verbeteren, maar de race is nog niet gelopen. Eerst werd de dalende trend gebroken, wat een verbetering was. Bovendien worden er weer hogere bodems gevormd. Er komen blijkbaar weer kopers in de markt.

Een doorbraak boven weerstand €128,60 (top van 5 april) zou de verbetering bevestigen en opwaarts ruimte vrijmaken. Vanaf €133,42 liggen er wel meerdere barrières in de markt. Belangrijk is dat steun €112,28 (bodem van 15 maart) intact blijft.

De 200-dagenlijn draait opwaarts en geeft een verbeterende technische conditie weer. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vlakt wat af. Volkswagen lijkt de achterstand op de rest van de markt in te halen.

Mercedes klimt uit het dal

Mercedes-Benz Group is recent voor de derde keer gestrand op de horde rond €77,90 van begin 2022. Er zijn technisch meerdere signalen van verbetering.

Ten eerste geven hogere bodems geven al aan dat beleggers zich positioneren voor een opwaarts uitbraak. Rond €58,84 ligt een eerste hogere bodem van 19 januari.

De 200-dagenlijn van Mercedes-Benz Group draait weer omhoog. Dit duidt op een iets betere technische conditie.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult opwaarts. Het aandeel presteert weer iets beter dan de rest van de markt.

Na een uitbraak boven €77,90 komt er ruimte vrij richting weerstand €91,63, waar een top uit 2021 ligt.







BMW probeert uit te breken

De Duitse autobouwer is recent op de barrière rond €113,46 (top van 16 juni 2022) gebotst.

De eerste hogere bodem rond €58,84 (bodem van 19 januari) geeft reden tot optimisme. Deze ligt mooi boven de novemberbodem op €86,80. Er zijn blijkbaar weer kopers actief.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde is opwaarts gedraaid. Dit duidt op een betere technische conditie.

De dalende B.O.B.-lijn begint voorzichtig te stabiliseren en geeft aan dat BMW wat minder achterblijft bij de rest van de markt.

Na een uitbraak boven de e barrière rond €113,46 kan BMW naar €123,75 (top van begin 2015).

Renault op polepositie



Technisch laat Renault de duidelijkste verbeteringen zien. Na ruim drie jaar horizontale bewegingen is Renault recent goed uitgebroken. Nu de toppen van 2021 en 2023 zijn gebroken, is Renault uit de band gesprongen. Op wat langere termijn kan de koers naar €60. Er ligt nog wel een tussenliggende horde rond €51,84 (top van 12 april). De steun ligt op €33,26 (bodem van 19 januari).

Ook bij Renault zien we de klassieke signalen van verbeteringen:

De 200-dagenlijn van Renault is goed opwaarts gedraaid. Dit duidt op een verbeterde technische conditie.

De B.O.B. indicator krult opwaarts. Dit geeft aan dat Renault de rest van het peloton aan het inhalen is