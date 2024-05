Aandeelhouders Fagron akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Fagron zijn akkoord gegaan met alle agendapunten tijdens de jaarvergadering en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen die maandag werden gehouden. Er kwam onder meer groen licht voor de jaarrekening 2023 en het brutodividend van 0,30 euro per aandeel over 2023. Het aandeel gaat 21 mei ex-dividend en zal worden uitbetaald op 23 mei. Verder ging men akkoord met de herbenoeming van benoeming Robert ten Hoedt als onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurder. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.