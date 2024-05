Voorzichtige weekstart Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese markten kwamen maandag voorzichtig uit de startblokken en er zal deze week vooral veel aandacht zijn voor de Amerikaanse inflatiecijfers die woensdag worden bekendgemaakt. De Stoxx Europe 600 index sloot fractioneel hoger op 520,86 punten, de Duitse DAX verloor 0,2 procent tot 18.742,22 punten en de Franse CAC 40 daalde 0,1 procent op 8.209,28 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent lager op 8.414,99 punten. Woensdag verschijnt in de VS het belangrijke consumentenprijsrapport van april, waarbij beleggers hopen dat de recent opgelopen inflatie een halt is toegeroepen. Dit in combinatie met een verslechterende arbeidsmarkt zou dit de Fed de mogelijkheid kunnen bieden om dit jaar de geplande renteverlagingen door te voeren. "Veel hangt af van het Amerikaanse inflatierapport, waarbij een lagere stand de kans op een renteverlaging door de Fed in juli vergroot, terwijl een hogere inflatie een renteverlaging na september zou kunnen sturen", zei IG. Verder staan er deze week nog wel een aantal bedrijfscijfers geagendeerd zoals in Europa die van ABN AMRO, Bayer, KBC Group, Allianz, Commerzbank, RWE, Thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Siemens en Engie. In de VS worden onder meer nog de boeken nog geopend door Home Depot, Cisco, Deere, Walmart en Applied Materials. De olieprijzen liepen maandag op en rond het slot in Europa werd een vat Brent olie 0,9 procent duurder op 83,50 dollar. De rentes daalde wat in aanloop naar de inflatiecijfers van woensdag. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 3 basispunten naar 4,48 procent en de Duitse variant daalde 2 basispunten naar 2,51 procent. De euro/dollar noteerde 0,2 procent hoger op 1,0795. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0772 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0769 op de borden. Stijgers en dalers Anglo American heeft een verbeterd overnamebod van BHP Group afgewezen. Dit meldde BHP maandagmiddag. Het nieuwe bod, dat op 7 mei werd uitgebracht, waardeerde Anglo American op meer dan 42 miljard dollar. Maandag verwierp Anglo American het bod, volgens BHP, dat aangaf teleurgesteld te zijn. Analisten van Berenberg sluiten niet uit dat BHP nog een keer een verbeterd bod zal uitbrengen. Maar ook Glencore zou zich in de overnamestrijd kunnen mengen, volgens de Duitse bank. Om het bestuur van Anglo American enthousiast te krijgen, zou volgens Berenberg een bod van zeker 29,00 Britse pond per aandeel nodig zijn. Het laatste bod van BHP bedroeg omgerekend 27,53 pond, berekenden de analisten. Anglo American sloot maandag 2,2 procent lager op 27,14 pond, terwijl BHP 0,5 procent daalde. Autobouwers deden het relatief goed. In Frankfurt noteerde Porsche AG 3,0 procent hoger en Volkswagen steeg 1,5 procent. Ook BMW kon 1,3 procent bijschrijven. In Parijs won Stellantis 3,7 procent, Renault steeg 2,2 procent. Frank Vranken van Edmond de Rothschild wacht op de aankondiging van Washington om nieuwe importheffingen aan China op te leggen. Vooral de import van Chinese elektrische auto's lijkt hard te worden aangepakt door de Amerikanen. "Kortom, beleggers hoeven niet te wachten op Trump voor een mogelijke start van een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën." Sanofi steeg in Parijs 2,4 procent en Safran daalde 1,4 procent. In Frankfurt steeg K+S met 1,2 procent. De Duitse kunstmestproducent heeft in het eerste kwartaal van 2024 beter dan verwacht gepresteerd, zo bleek maandag. K+S herhaalde de outlook voor 2024, maar zei dat het vermoedelijk niet aan de onderkant hiervan zal uitkomen. Salzgitter verloor 2,0 procent, nadat het Duitse staalbedrijf over de eerste drie maanden van 2024 een lagere omzet en winst rapporteerde, vanwege de dalende staalprijzen. De grootste verliezer op de Duitse beurs was Deutsche Boerse. Het aandeel moest 2,4 procent terrein prijsgeven. In Amsterdam ging Prosus aan kop met een winst van 2,0 procent, gevolgd door AkzoNobel met een winst van bijna 2 procent, mede dankzij een koopadvies van UBS. Tech had het maandag wat lastiger in Amsterdam. ASML daalde 1,3 procent, Besi verloor 1,4 procent en ASMI noteerde 0,2 procent lager. In Brussel steeg Solvay 2,0 procent, gevolgd door Sofina met een winst van 1,1 procent. Cofinimmo verloor 9,1 procent, maar noteerde ook ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd steeg het aandeel wel. Tussenstanden Wall Street Bij het Europese slot was Wall Street verdeeld en noteerde de toonaangevende S&P 500 fractioneel hoger op 5.224,56 punten. Bron: ABM Financial News

