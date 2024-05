AEX scherpt record iets verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag licht hoger geëindigd. Bij een recordslot van 911,91 punten, steeg de AEX 0,1 procent.

"Beleggers zijn in afwachting van nieuwe impulsen, die later deze week worden verwacht van onder andere de Amerikaanse inflatiecijfers van april. Die worden aanstaande woensdag bekendgemaakt", zei investment manager Simon Wiersma van ING, die verder wees op het sterke cijferseizoen in de VS.

De markt heeft er voorlopig weer meer vertrouwen in dat de Federal Reserve nog dit jaar begint met het verlagen van de rente. Voor september ligt die kans nu op ruim 60 procent. Maar als de inflatie in de VS voor de vierde maand op rij hoger uitkomt dan verwacht, dan zal de marktverwachting voor het aantal renteverlagingen dit jaar opnieuw afnemen, voorspellen analisten van Stifel. Een aanhoudend hardnekkige inflatie in de VS kan zelfs voor een flinke daling van aandelen zorgen in de komende maanden, waarschuwen de experts.

Stifel verwacht dat de S&P 500 in dat geval zal dalen tot ongeveer 4.750 punten in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. Dit zou een correctie betekenen van ruwweg 10 procent.

Frank Vranken wees verder op de verwachte aankondiging deze week van de Amerikaanse president Joe Biden, dat Washington importheffingen van 100 procent gaat zetten op Chinese elektrische voertuigen. Dat zou het mogelijke begin kunnen zijn van een hernieuwde handelsoorlog tussen de VS en China, volgens de expert van Bank Edmond de Rothschild.

De euro/dollar handelde rond het Amsterdamse slot 0,2 procent hoger, net onder de 1,08, terwijl de olieprijzen een procent opliepen en de obligatierentes licht daalden.

Stijgers en dalers

AkzoNobel en Prosus gingen maandag aan kop in de AEX, met winsten van 2,0 procent, terwijl halfgeleiders ASMI en Besi circa anderhalf procent daalden. Akzo profiteerde van een koopaanbeveling van UBS.

Air France-KLM, dat vorige week al in de lift zat, steeg maandag nog eens 4,0 procent en was daarmee koploper in de Midcap. Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern maakte bekend dat het de resterende 48 miljoen euro van zijn Oceane 2026-obligaties heeft afgelost.

Hekkensluiters Flow Traders en SBM Offshore leverden bijna anderhalf procent in.

Het remuneratierapport 2023 van AMG is tijdens de jaarvergadering van vorige week afgekeurd. Dit bevestigde AMG, nadat het bedrijf aanvankelijk meldde dat alle agendapunten tijdens de vergadering van 8 mei waren goedgekeurd.

Na herhaalde vragen van ABM Financial News paste AMG het persbericht aan en liet het bedrijf weten dat meer dan de helft van de aandeelhouders tegen het beloningsbeleid heeft gestemd. Het aandeel AMG steeg maandag licht.

Bij de smallcaps ging Ebusco 2,0 procent hoger en won NX Filtration bijna 3 procent. Het volatiele Vivoryon leverde meer dan 3 procent in en Fastned daalde bijna 2 procent.

Theon steeg na een kwartaalupdate met ruim 9 procent. Afgelopen kwartaal maakte het defensiebedrijf volgens de topman dan ook een goede jaarstart.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot 0,2 procent hoger.