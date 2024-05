Bloomberg: Nederlandse belasting op aandeleninkoop mogelijk ingetrokken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De vier partijen die momenteel onderhandelen over het vormen van een nieuwe regering, zouden besloten hebben om een belasting op de inkoop van eigen aandelen in te trekken. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. De belasting van 15 procent zal in principe volgend jaar van kracht worden, zo besloot de vorige regering. De formatie-deadline ligt op 15 mei. Dan wordt duidelijk of de vier partijen een regering gaan vormen. Ook als dat niet gebeurt, wordt er op 5 juli mogelijk alsnog gestemd om de beoogde belasting op aandeleninkopen in te trekken. Bron: ABM Financial News

