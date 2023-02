Slotcall: Swingende financials, haperende AI en de gifbeker van Galapagos

Beursnieuws genoeg op het Nederlandse Damrak, waaronder van het Britse Shell en Unilever, het Franse Unibail-Rodamco-Westfield en het Luxemburgse ArcelorMittal.

De AEX heeft wat weg van een Nederlandse universiteit: het aantal buitenlanders groeit en de voertaal is er overwegend Engels. We koesteren onze smeltkroes, maar vastgoedfonds URW liet vandaag - bij de presentatie van puike cijfers - toch weten zich te beraden op de Amsterdamse notering. Het bedrijf staat tenslotte al aan Euronext genoteerd - in Parijs - en in Amsterdam is de handel beperkt.

No hard feelings? Mwah, het aandeel was vandaag ondanks beter dan verwachte prestaties lange tijd een van de hekkensluiters in de AEX, tot een opleving later in de middag (+0,76%). Analist Peter Schutte kon de cijfers zeker waarderen, maar ziet ook dat niet alle financiële zorgen zijn verdwenen.

Mooie plus

Ondertussen sluiten we deze drukke donderdag af met een mooie plus. De AEX eindigt op +1,2% en blijft daarmee, op Milaan na, heel Europa voor.

Qua ontvangst van jaarcijfers is Aegon (+5%) de topper in de AEX-index. De verzekeraar presteert op alle fronten beter dan verwacht. Niet alleen is het resultaat boven verwachting, maar ook het inkoopprogramma van €200 miljoen valt in de smaak. De analyse van Niels Koerts vindt u hier.

Englishmen in Amsterdam Shell en Unilever maakten ook headlines vandaag. De eerste deed dat niet uit vrije wil. Shell wordt net als eerder in Nederland nu ook in thuishaven UK voor het gerecht gedaagd door aandeelhouders die vinden dat Shell haar plicht verzaakt om een goede strategie gericht op energietransitie te voeren.

Shell’s board faces a new front in climate litigation as a group of frustrated shareholders sue the oil giant’s directors in the UK https://t.co/JTgCPP2qAz — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2023

Het aandeel Shell schrok er niet buitensporig van (+1,3%), maar presteerde wel duidelijk minder dan Europese tegenspelers BP(+3,3%) en TotalEnergies (+2,5%). Unilever voerde wel zelf de regie over de publiciteit vandaag, want het concern presteerde Q4- en jaarcijfers. Om met analist Martin Crum te spreken: die waren naar behoren, maar swingen doet het nog niet bij Unilever. Met +0,9% is Unilever een leuke middenmoter vandaag.

Galapagos (-9%) neemt maar weer eens een slokje uit de gifbeker. De faramceut besluit na tegenvallende studies om toch maar geen aanvraag in te dienen bij de EMA om goedkeuring te krijgen voor filgotinib als medicijn tegen de Ziekte van Crohn.

Hier #Galapagos op hoge omzet vandaag. Geen nieuwe bodem, maar daar is vooralsnog alles mee gezegd. Koers komt van €249,50 begin 2020. Wat een drama. Biotechs is hoogriscio, het wordt maar weer eens ingewreven #AEX https://t.co/LdnXj4CQjC pic.twitter.com/UON2nLSXwT — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2023

Ai ai ai Alphabet

Alphabet, moedermaatschappij van Google, glijdt in New York verder (-5%) uit over de bananenschil van gisteren. Toen leverde het aandeel 9% in nadat het - in een overduidelijk en misschien iets te gehaast - antwoord op Microsofts ChatGPT, een promo uitstuurde voor Alphabets eigen kunstmatige intelligentie-tool Bard. Eén probleempje: in het filmpje geeft Bard een verkeerd antwoord op de vraag wat de James Webb-telescoop zoal heeft ontdekt.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

'Woz': verwacht niet teveel van AI

Kent u Steve Wozniak nog? Hij was een van de twee oprichters van Apple, die ruim voor het iPhone-tijdperk het bedrijf verliet. Ook hij breekt net als iedereen in de techwereld zijn hoofd over de potentie van kunstmatige intelligentie. Zijn conclusie bij CNBC: de machines zullen altijd de mens blijven gehoorzamen.

“I was convinced by a certain date we’d have computers that had emotions," says Apple Co-Founder @stevewoz. “But I decided to change my mind. AI is only going to do things that help humans…Humans will always be in control.” pic.twitter.com/Nea0w7K29J — Squawk Box (@SquawkCNBC) February 9, 2023

Het metaverse dan? Neh, zegt Wozniak, die overigens niet alleen uiterlijk maar ook in zijn commentaar een aardige Maarten van Rossem-imitatie in huis blijkt te hebben, het metaverse is leuk voor een halfuurtje, maar niet de toekomst van tech.

“I was convinced by a certain date we’d have computers that had emotions," says Apple Co-Founder @stevewoz. “But I decided to change my mind. AI is only going to do things that help humans…Humans will always be in control.” pic.twitter.com/Nea0w7K29J — Squawk Box (@SquawkCNBC) February 9, 2023

Energie blijft een probleem

De prijzen voor natural gas en olie zijn aan het dalen. Het einde van de winter is in zicht, maar dat geldt helaas niet voor het einde van de energiecrisis, zegt de chief investment officer van T. Rowe Price, Justin Thomson.

De energiecrisis is voor Europa nog lang niet voorbij, Sterker, de crisis is pas net begonnen. Dat schrijft Justin Thomson van T. Rowe Price.https://t.co/ZEVNU9ao7w pic.twitter.com/BGRmiq9HEy — IEXProfs (@IEXProfs) February 9, 2023

De brede markt

Wall Street

In New York beginnen de markten met kleine plusjes, waarbij Tesla positief (+4,6%) en, we noemde het al, Alphabet negatief (-5%) opvallen.

Rentes

Risk-on in aandelen èn risk-on in obligaties vandaag. Met uitzondering van Griekenland dalen alle obligatierentes.

Het Damrak

De Top-3 stijgers en dalers van vandaag

Fagron laat heel Damrak haar hielen zien, nadat het met fraaie groeicijfers kwam (+15,7%)

laat heel Damrak haar hielen zien, nadat het met fraaie groeicijfers kwam (+15,7%) Adyen (+5%) verliest nipt de race met Aegon voor stijger van de dag in de AEX.

(+5%) verliest nipt de race met Aegon voor stijger van de dag in de AEX. Sowieso is het een financials-dag, met ook ING (+3,0%) in de Top-3 in de hoofdindex

(+3,0%) in de Top-3 in de hoofdindex De chippers lggen wat verspreid over het bord, met Besi als beste (+1,6%) en ASMI als zwakste (+0,1%)

als beste (+1,6%) en als zwakste (+0,1%) Galapagos (-8,3%) draagt de rode lantaarn, u weet inmiddels waarom.

(-8,3%) draagt de rode lantaarn, u weet inmiddels waarom. Flow Traders (+6,2%) doet het uitstekend na de cijfers. Lees hier wat onze analist ervan vindt.

(+6,2%) doet het uitstekend na de cijfers. Lees hier wat onze analist ervan vindt. CM.com voert de dalerslijst in de AScX aan, Azerion leek lang ook in het vertrouwde rood de dag af te sluiten, maar kruipt aan het eind van de beursdag net in het groen.

Agenda 10 februari

Wat staat er morgen op de agenda? Zoals gebruikelijk droogt de cijferstroom wat op op vrijdag, maar aan het macrofront valt nog zeker wat te beleven, met name de Chinese en Duitse inflatiecijfers.