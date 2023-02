Galapagos ziet af van filgotinib voor Crohn in Europa Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft besloten geen aanvraag in te dienen voor een vergunning voor filgotinib bij de ziekte van Crohn in Europa. Dit meldde Galapagos woensdagavond, na het bekendmaken van de topline resultaten met de Fase 3 Diversity-studie. De twee inductiecohorten misten de co-primaire eindpunten van klinische remissie en endoscopische respons op week 10. De veiligheidsobservaties van de studie waren in overeenstemming met de onderliggende ziekte en waren consistent met het veiligheidsprofiel van filgotinib gekend uit eerdere studies bij verschillende indicaties. "Hoewel de ziekte van Crohn een moeilijk te behandelen aandoening is en een groot deel van de patiënten die deelnamen aan DIVERSITY hoge ziekteactiviteit en langdurige ziekte hadden met eerdere blootstelling aan meerdere therapieën, zijn we teleurgesteld over het resultaat van de inductiestudies", zei Galapagos in een toelichting. Galapagos zegt zich volledig te blijven concentreren op filgotinib, een JAK1 preferentiële remmer die eenmaal daags oraal wordt toegediend, en zijn goedgekeurde indicaties voor RA en CU. Daarbij ligt het biotechbedrijf op schema om later dit jaar een fase 3-studie te starten in axiale spondyloartritis. Bron: ABM Financial News

