Dubbelcijferige omzetgroei voor Fagron

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het afgelopen jaar 10,3 procent meer omzet behaald. Dit meldde de magistrale bereider donderdagochtend. De omzet kwam uit op 684 miljoen euro. De autonome groei bedroeg 3,8 procent tegen constante wisselkoersen. De REBITDA steeg in 2022 met 10,5 procent naar 131 miljoen euro, met een marge van 19,1 procent. Na belastingen restte er een winst van 70,1 miljoen euro. De winst per aandeel steeg met meer dan 14 procent naar 0,96 euro. Fagron keert een dividend uit van 0,25 euro per aandeel. Voor 2023 verwacht Fagron een autonome omzetgroei van 5 tot 10 procent, "met een stijgende winstgevendheid die zich net als de omzetgroei gedurende het jaar geleidelijk zullen ontwikkelen, en eenmalige capex investeringen in Noord-Amerika". Bron: ABM Financial News

