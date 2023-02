Galapagos presenteert bemoedigende resultaten CAR-T kandidaat Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft bemoedigende eerste gegevens gepresenteerd over veiligheid en werkzaamheid van de point-of-care vervaardigde CAR-T kandidaat, GLPG5201. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse bedrijf donderdagavond. Alle 7 van de 7 in aanmerking komende patiënten met recidief/refractaire chronische lymfatische leukemie, met of zonder Richter-transformatie, reageerden op de behandeling, aldus Galapagos. GLPG5201 liet bovendien een aanvaardbaar veiligheidsprofiel zien, "waarbij geen cytokine release syndrome (CRS) hoger dan graad 2 of immuuneffectorcel-geassocieerd neurotoxiciteitssyndroom (ICANS) werd waargenomen", aldus Galapagos. De gegevens werden donderdag gepresenteerd in Rotterdam op de European CAR T-cell Meeting van de European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT)-European Hematology Association (EHA). Bron: ABM Financial News

