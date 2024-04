Fitch bevestigt kredietrating Frankrijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Fitch Ratings heeft de AA- kredietstatus van Frankrijk gehandhaafd, met daarbij een stabiele outlook. Dit bleek vrijdagavond laat uit een rapport van de Amerikaanse kredietbeoordelaar. De rating van Frankrijk wordt volgens Fitch ondersteund "door een grote en gediversifieerde economie, sterke en effectieve instellingen en macrofinanciële stabiliteit." "De overheidsfinanciën, en in het bijzonder de hoge overheidsschuld/BBP en de slechte staat van dienst op het gebied van begrotingsconsolidatie, vormen een zwak punt in de rating", meent de kredietwaardigheidsbeoordelaar. In 2023 steeg het begrotingstekort van Frankrijk, de tweede economie van de eurozone, naar 5,5 procent van het bruto binnenlands product. Dat was in 2022 nog 4,8 procent. Fitch rekende op een lichte stijging naar 4,9 procent. Fitch rekent voor 2024 op een groei van de Franse economie met 0,8 procent, waar dat eerder nog 1,1 procent was. In 2025 moet de Franse economie weer groeien met 1,5 procent, vermoedelijk dankzij de lagere rentes en inflatie, aldus Fitch. Bron: ABM Financial News

