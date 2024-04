Bioscoopketen AMC heeft last van Hollywood-stakingen

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment heeft in het eerste kwartaal van 2024 last gehad van de stakingen in Hollywood in 2023. Dit meldde de Amerikaanse bioscoopketen vrijdag nabeurs in voorlopige cijfers.

"Zoals voorspeld werd de box office in het eerste kwartaal negatief beïnvloed door de stakingen van schrijvers en acteurs in Hollywood in 2023. Desondanks presteerde AMC beter dan verwacht. AMC overtrof de consensusramingen voor omzet, aangepaste EBITDA, nettoresultaat en verwaterde winst per aandeel", zei topman Adam Aron in een toelichting.

In de verslagperiode daalde de omzet op jaarbasis van 954,4 miljoen tot 951,4 miljoen dollar.

De aangepaste EBITDA was 31,6 miljoen dollar negatief in het eerste kwartaal, waar in dezelfde periode een jaar eerder nog een positief resultaat van 7,1 miljoen dollar in de boeken kwam. Toen kon AMC wel profiteren van een meevaller van 16,7 miljoen dollar.

Onder de streep resteerde in het eerste kwartaal een nettoverlies van 163,5 miljoen dollar, of 0,62 dollar verlies per aandeel, tegenover een nettoverlies van 235,5 miljoen dollar of 1,71 dollar verlies per aandeel een jaar eerder.

Eind maart had AMC ruim 624 miljoen dollar in kas.

Outlook

Hoewel AMC verwacht dat de box office ook in het tweede kwartaal nog beïnvloed zal worden door de stakingen in Hollywood in 2023, is de bioscoopketen "enthousiast over de aankomende films en verwachten we een steeds sterkere box office naarmate het jaar vordert", aldus het bedrijf.

Op 8 mei aanstaande komt AMC met volledige kwartaalcijfers.

Het aandeel noteerde vrijdag in de nabeurshandel op Wall Street bijna een procent hoger, na een plus van 4 procent in de reguliere handel.