Jefferies: winstgevendheid Arcadis waarschijnlijk verder verbeterd

(ABM FN-Dow Jones) De omzetgroei van Arcadis is in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk achtergebleven, afgeremd door onder meer de samenstelling van de werkdagen, en selectieve orderontvangst bij Places, terwijl de winstgevendheid op jaarbasis is verbeterd. Dit is de verwachting van analisten van zakenbank Jefferies, in aanloop naar de resultaten van het advies- en ingenieursbureau, dinsdag voorbeurs.

De analisten rekenen op een operationele EBITA-groei van 10 procent naar 101 miljoen euro, in lijn met de analistenconsensus van 102 miljoen euro en licht onder het resultaat van 107 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2023. In het eerste kwartaal van vorig jaar kwam de operationele EBITA uit op 92 miljoen euro.

De operationele marge zou zijn gedaald op kwartaalbasis, van 11,4 tot 10,4 procent. In het eerste kwartaal van 2023 kwam de marge nog uit op 9,8 procent.

"Arcadis gaf eerder aan dat de marktomstandigheden onveranderd zijn in het eerste kwartaal van 2024, met een hoge enkelcijferige en lage dubbelcijferige groei bij Resilience en Mobility, en een relatief zwakker momentum in Places", schreven analisten van Jefferies in een vooruitblik.

De autonome groei zal in het eerste kwartaal zijn beïnvloed door minder werkdagen en een selectievere orderontvangst bij DPS, goed voor circa 20 procent van de omzet bij Places, denkt Jefferies.

Daarom rekenen de analisten op een omzetgroei van 3,2 procent in het eerste kwartaal, waar dat in het vierde kwartaal nog 6,5 procent was en in het eerste kwartaal van 2023 12,3 procent.

Outlook

Bij de beleggersdag in november vorig jaar formuleerde Arcadis de groeiplannen voor de komende drie jaar.

Arcadis denkt tussen 2024 en 2026 een jaarlijkse autonome omzetgroei van 5 tot en met 9 procent te kunnen realiseren met een aantrekkende operationele EBITA-marge van minimaal 12,5 procent in 2026.

Bank of America vindt de doelstellingen van Arcadis in zijn nieuwe strategische plan haalbaar, geholpen door meer aandacht voor de efficiëntie en voor de kosten.

Arcadis sloot vrijdag op 60,95 euro, een stijging van 0,7 procent.