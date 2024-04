Tech helpt AEX in het zadel

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week flink gestegen en heeft daarmee het verlies van een week eerder zo'n beetje goedgemaakt. Met een slotstand op vrijdag van 882,63 punten, won de index op weekbasis 2,6 procent. Vorige week sloot de AEX op 860,01 punten. Dat was toen een stevig verlies van 2,7 procent.

"Hoewel we de huidige uitdagingen (politiek en inflatie) niet willen bagatelliseren, is het onze overtuiging dat de kansen voor beleggers momenteel groter zijn dan de risico's", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Volgens de expert van ING heeft de economie ruimte om te groeien en de productiviteit te verbeteren.

"Veel bedrijven zullen (de winsten) kunnen (laten) groeien. En centrale banken zullen op een gegeven moment de geldkraan weer verder openzetten", zei Wiersma.

De obligatierentes liepen afgelopen week weer op en de rentevrees nam toe, nadat de PCE-inflatie in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal flink steeg, terwijl de Amerikaanse groei op kwartaalbasis vertraagde. De PCE-kerninflatie over maart toonde vrijdag een stabilisering op 2,8 procent. De markt hoopte op een daling naar 2,7 procent.

De kans op een renteverlaging vóór september is inmiddels "vrijwel nihil", volgens economen van ING. Volgens de CME FedWatch Tool houdt een meerderheid van circa 60 procent van de markt nu rekening met een eerste renteverlaging tijdens de Fed-vergadering in september.

De kans op nog een verlaging in 2024 is momenteel minder dan 50 procent, wellicht ook met het oog op de presidentsverkiezingen in november, waarbij de Federal Reserve de politiek mogelijk niet wil beïnvloeden. Volgende week, op 1 mei, zal de Fed vrijwel zeker de rente op het huidige niveau handhaven.

Verder was er afgelopen week aandacht voor de resultaten van Amerikaanse techreuzen, waaronder een aantal van de Magnificent Seven. Met name Meta stelde teleur met de outlook, hoewel die koersreactie volgens marktkenners overdreven was.

"Soms hebben beleggers slechts een klein excuus nodig om winst te nemen, wat meestal geen goede strategie is", zei Wiersma van ING, die het bericht van extra investeringen in AI door Meta, "van 37 miljard naar 40 miljard dollar dit jaar", goed nieuws vindt voor chipbedrijven.

Verder wist Microsoft de verwachtingen te verslaan en kondigde het bedrijf ook meer investeringen aan om aan de vraag naar AI-producten te kunnen blijven voldoen. Alphabet had niet alleen sterke kwartaalcijfers, maar gaat ook voor het eerst dividend uitkeren, van 0,20 dollar per aandeel. Daarnaast koopt het ook nog eens voor 70 miljard dollar eigen aandelen in. Zowel de aandelen van Microsoft als die van Alphabet zaten vervolgens stevig in de lift.

Tesla rapporteerde afgelopen week een lager dan verwachte omzet en winst. Toch steeg het aandeel van de fabrikant van elektrische voertuigen afgelopen week. Topman Elon Musk probeerde zorgen over een dalende vraag te sussen door te benadrukken dat Tesla goedkopere auto's wil produceren.

Om de aandelenmarkten robuust te houden, "hebben we sterke winsten nodig", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. "Over het algemeen zijn deze winsten verre van slecht, eerder het tegenovergestelde. Maar als Big Tech wiebelt, verdwijnt de drijvende kracht achter eerdere winsten", aldus de expert.

De euro/dollar noteerde vrijdag rond 1,07 en daarmee op weekbasis een half procent hoger. De olieprijzen stegen rond een procent op weekbasis.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX afgelopen week was ASMI. Het aandeel steeg afgelopen week liefst 19,3 procent, nadat het bedrijf met kwartaalcijfers kwam die een heel sterke marge lieten zien. Degroof Petercam sprak van beter dan voorziene resultaten en verhoogde het koersdoel. Sectorgenoot ASML won 4,6 procent op weekbasis.

Besi leverde juist 2,3 procent in op weekbasis, na de melding van een zwakke orderinstroom in het afgelopen kwartaal, iets dat een week eerder ASML ook al parten speelde. Op basis van de afgegeven outlook voor het tweede kwartaal, denkt Degroof dat analisten hun winsttaxaties flink zullen gaan verlagen. Vrijdag kwamen de eerste banken al door met hun lagere koersdoelen voor Besi.

Binnen de AEX was Prosus afgelopen week een uitblinker, met een stijging van het aandeel met 10,8 procent op weekbasis. Prosus kon meeliften op een stevige koerswinst voor Tencent, waar het een groot belang in heeft, van bijna 15 procent op weekbasis. Tencent liet afgelopen week weten het spel 'Dungeon & Fighter Mobile' eerder dan verwacht op de markt te zullen brengen.

Onder de hoofdaandelen kregen de cijfers van Unilever afgelopen week een positief onthaal met een koersstijging van 8,5 procent, na rapportering van een meevallende onderliggende groei. Jefferies sprak van goede cijfers. UBS verhoogde het koersdoel maar hield wel vast aan het verkoopadvies op Unilever.

De duimen gingen daarentegen flink omlaag voor Adyen, na een volgens Jefferies tegenvallende omzet. De reden daarachter is volgens Degroof Petercam dat Adyen vooral groeide bij zijn grootste klanten, waar de take rate lager ligt. Het aandeel daalde op weekbasis 15,7 procent en belandde daarmee onderaan in de hoofdindex. Bank of America verlaagde het koersdoel op Adyen licht, maar handhaafde het koopadvies.

Heineken steeg 2,0 procent op weekbasis na cijfers. De brouwer heeft in het eerste kwartaal de biervolumes zien toenemen, net als de omzet, en herhaalde de outlook voor heel dit jaar. Kepler Cheuvreux sprak van een goede jaarstart en Degroof Petercam verhoogde het koersdoel.

KPN heeft een solide jaarstart achter de rug, waarbij de resultaten aantrokken en de outlook voor heel het jaar licht werd verhoogd na de overname van Youfone. Het aandeel won afgelopen week 3,2 procent.

Met koersverliezen van respectievelijk 3,6 en 5,3 procent noteerden Randstad en AkzoNobel op weekbasis bijna onderaan in de AEX na het openen van de boeken.

Degroof Petercam verlaagde het koersdoel voor Randstad na de cijfers, maar Jefferies haalde het aandeel juist van de verkooplijst. Ondanks een makkelijkere vergelijkingsbasis zag Degroof de omzet van Randstad nog niet echt herstellen. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal "een paar miljoen" euro lager uit dan verwacht en de analisten schreven dit toe aan druk op de brutomarge.

Over de cijfers van Akzo lieten de analisten zich redelijk positief uit. Zo sprak JPMorgan van solide cijfers. Een grote claim in Australië drukte mogelijk het sentiment.

IMCD verloor op weekbasis 6,3 procent na het openen van de boeken. De kwartaalupdate viel niet mee. CEO Valerie Diele Braun zei in de toelichting dat de onderneming in een volatiel kwartaal geconfronteerd werd met uitdagende omstandigheden, hetgeen resulteerde in een lager bedrijfsresultaat, afgezet tegen een zeer sterk kwartaal een jaar eerder. De topvrouw hield vertrouwen dat IMCD kan blijven groeien. KBC Securities sprak van teleurstellende resultaten.

In de Midcap deden JDE Peet's en Just Eat Takeaway goede zaken, met weekwinsten van 3,9 tot 4,6 procent, waarmee deze aandelen bovenaan de index stonden.

Vopak verloor in de AMX 1,7 procent op weekbasis, ondanks goede cijfers en een lichte outlookverhoging. ING sprak van een goede jaarstart en denkt dat analisten hun taxaties gaan verhogen, nu Vopak de outlook naar boven bijstelde. Overigens was ING niet verrast door deze verhoging.

Allfunds daalde afgelopen week 8,6 procent, nadat Bloomberg schreef dat het de gesprekken over een verkoop heeft beëindigd. De cijfers werden eerder nog wel positief ontvangen.

Flow Traders boekte op weekbasis een winst van 1,0 procent. Het bedrijf profiteerde afgelopen kwartaal van de handel in crypto. Fugro won daarnaast na cijfers 1,9 procent op weekbasis. KBC Securities en Degroof Petercam verhoogden hun koersdoel voor de bodemonderzoeker.

Basic-Fit steeg afgelopen week 0,5 procent. In het eerste kwartaal werd een hogere omzet behaald. De fitnessketen heeft nu meer dan 4 miljoen leden. ING zag geen grote verrassingen in de kwartaalupdate.

Corbion steeg afgelopen week 2,1 procent, ondanks dat de kwartaalcijfers niet meevielen. ING, dat een verkoopadvies op Corbion heeft, zei niet verrast te zijn door de tegenwind.

Het grootste verlies in de AMX was afgelopen week voor Signify. Het aandeel daalde 11,8 procent, na tegenvallende cijfers. Degroof Petercam sprak van een zwakke jaarstart voor de verlichtingsspecialist.

In de AScX won Vivoryon liefst 77 procent, op afstand gevolgd door NX Filtration met een winst van 15,3 procent. Vivoryon trekt in de tweede helft van dit jaar de stekker uit het klinisch onderzoek naar zijn middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer, zo bleek afgelopen week uit een update van het biofarmabedrijf. Er zat eind december nog 18,6 miljoen euro in kas tegen 26,6 miljoen euro een jaar eerder. Vivoryon denkt met de huidige middelen door te kunnen tot in het tweede kwartaal van 2025, "zonder extra financiering".

Wereldhave daalde 7,1 procent, nadat het de outlook voor heel het jaar handhaafde, terwijl de schuldgraad verder daalde in het afgelopen kwartaal. De koersval had te maken met een ex-dividendnotering.

Beursnieuweling CVC sloot vrijdag op zijn eerste handelsdag op het Damrak bijna 17 procent in het groen bij een slotkoers van 16,35 euro. Het aandeel ging vrijdag voor 14,00 euro naar de beurs, wat in het midden was van de eerder afgegeven bandbreedte van 13 tot 15 euro per aandeel. Het totale aantal aangeboden aandelen bedroeg ruim 144,4 miljoen stukken, waarvan 17 miljoen nieuwe aandelen en 126,6 miljoen bestaande aandelen, exclusief een eventuele overtoewijzing.