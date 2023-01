Ook nog ASML, het vliegt weer aan alle kanten uit de bocht voorbeurs

De AEX indicatie is +0,5% en... er is heel veel nieuws. Meteen ter zake.

Europese futures openen vlak

De Amerikaanse doetn -0,3% tot -0,5% voor tech

In Azië is China dicht en de rest kleurt nipt groen. Tencent doet +1,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -1,8% op 18,7

De dollar stijgt 0,2% naar 1,1871

Goud doet -0,2%, olie doet dat met een plus (WTI) en een min (Brent) en crypto daalt 1% (bitcoin) of meer

De rentes hebben de koffie al snel op:



Laatste nieuws, ik heb al gemaild en ASML laat weten nog niets te kunnen zeggen, zolang er geen formele overeenkomst is. Eergisteren sprak ze bij de jaarcijfers al uitgebreid over mogelijke export controles gesproken in brede zin.



Spannend, want er staat wat op het spel.



Per ongeluk spot ik deze net, nog niet gelezen, maar ArcelorMittal voelt de tijdgeest aan. Het bedrag is niet om groen van over naar huis te schrijven, maar toch.



Over chips gesproken. Intel had gisteravond cijfers en oh, oh, de grootmacht van weleer wordt vol geraakt door de slump in de pc-markt. In de smartphone business doet ze in feite niet eens meer mee. Het verlies over 2022 is veel groter dan verwacht en bats, -9,7% nabeurs Wall Street. Keert dit fonds ooit nog het tij?

Het was ooit de ster van de Nasdaq, maar kreeg last van ABC: Arrogance, Complacency & Bureaucracy. Sinds de top van de dotcom bubble is het in feite dood geld, zoals het oneerbiedig op de vloer heet. Microsoft had daar ook last van, maar toen werd Satya Nadella CEO. Dit is logaritmisch en herbelegd.







De Koreanen en vooral de Taiwanezen waren wel bij de les en gingen er met de buit vandoor. En dan vooral die ene Taiwanees, waar ASML al sinds de jaren negentig dikke vriendjes mee is. Samen bedachten ze toen al de EUV-techniek als concept en het lukte ze die inderdaad te ontwikkelen tot de beste chipmachines nu.



Signify had al - en daar keek de markt niet van op - gewaarschuwd voor de Q4-cijfers en bevestigt dat 2022 een jaar is om snel te vergeten. Het bedrijf voorziet pas verbetering in H2 van dit jaar.

Warehouses De Pauw was er (WDP) was er vanochtend om 06:00 uur. Hoe vroeger, hoe beter! Britse fondsen Shell, Unilever en RELX komen altijd pas om 08:00 nog een keer langs zeilen en vooral bij het energiebedrijf is dat heel stressvol. Die rapportage is namelijk altijd heel groot en zeg maar heel moeilijk.

WDP dus en dat maakt er weinig woorden aan vuil dat ze levert en de groeidoelstellingen handhaaft.



Oh nee, 1-1 tegen Volendam. Dit is de grafiek van de schaamte hier in Mokum. Ja, Ajax trainer Alfred Schreuder hangt dan eindelijk. Eens zien wat het (fop)aandeel doet vandaag. Er is een IJzeren Rinus Michels nodig om deze trend te bréééken?



Tot slot is het morgen dat de top in Gamestop verscheen, de finale van de twee weken durende meme-stock frenzy. Sindsdien is het nog steeds niet goed gekomen met fondsen die geen winst maken, al dan niet groeiers.



Oh wacht, Buzzfeed is de nieuwe meme-ster aan het firmanent? Zie die score!



Reuters heeft het verhaal:

BuzzFeed stock skyrocketed to more than 150% on reports that the digital media firm was planning to use artificial intelligence to personalize and enhance its online quizzes and content. Read more https://t.co/WXynj8c1iH $BZFD pic.twitter.com/pFeqCCpIbI — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2023

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:13 AEX gaat vermoedelijk hoger van start

07:53 'Nederland en Japan lijken nieuwe exportregels China te steunen'

07:33 WDP meldt sterke winstgroei en handhaaft de winstdoelstellingen

07:24 Signify ziet terugval resultaten

07:17 Ajax stuurt Schreuder weg na gelijkspel tegen Volendam

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

26 jan Visa verslaat verwachtingen

26 jan Zwakke outlook Intel

26 jan Tesla blikvanger op groen Wall Street

26 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

26 jan Olieprijs stijgt naar 81 dollar

26 jan Wall Street koerst hoger

26 jan Europese beurzen sluiten hoger

26 jan Sterke groei LVMH

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Signify - Cijfers vierde kwartaal

07:00 WDP - Cijfers vierde kwartaal



13:00 American Express - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

08:45 Consumentenvertrouwen - Januari (Fra)

11:00 Consumentenvertrouwen - Januari def. (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - December (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari def. (VS)

En dan nog even dit

Hoezo choppy? S&P 500 +1,1% en Nasdaq 100 zelfs +1,7%.

All three major U.S. stock indexes ended a choppy session higher, with Nasdaq taking the lead, buoyed by Tesla earnings which beat market estimates and upbeat sales forecast. Read more https://t.co/j4UpJ66vi3 pic.twitter.com/Fx2IrFG6L7 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2023

-2,1% in Seoul:

Battery maker LG Energy Solution said demand for electric vehicle batteries in North America would likely stay strong this year, boosting its revenue, despite lingering worries about inflation. Read more: https://t.co/pUvt1TuxzT pic.twitter.com/7pJJM7Ae1M — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2023

Ritje van 11,0% gisteren:

From @Breakingviews: Tesla has slashed prices by up to 20%, and high margins mean boss Elon Musk can be aggressive. But even zeroing out profit would not be enough to fulfill his loftiest ambitions, @JMAGuilford explains. Read more https://t.co/jPKkDIJZVq pic.twitter.com/cOR0iTBZg2 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2023

-7,9% in Mumbai. En dit is geen pretletterfonds als GameStop.

India's Adani Enterprises began a record $2.45 billion secondary share sale for retail investors, as a heavy selloff in Adani group companies intensified after an attack by a U.S.-based short seller. Read more: https://t.co/eQoOBDRsDH pic.twitter.com/b4cwTUw7Me — Reuters Business (@ReutersBiz) January 27, 2023

Zeg maar de Von Molkte van het Damrak (Pershing Square) bemoeit zich er ook mee:

Mama mia!

?? One of Italy’s classic dishes has just become noticeably more expensive, with the average cost of cooking a Pizza Margherita up almost 30% https://t.co/Cox5hONhHi — Bloomberg Markets (@markets) January 26, 2023

Vandaar?

?? One of Italy’s classic dishes has just become noticeably more expensive, with the average cost of cooking a Pizza Margherita up almost 30% https://t.co/Cox5hONhHi — Bloomberg Markets (@markets) January 26, 2023

Veel plezier en succes vandaag.