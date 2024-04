Beursblik: Amerikaanse kerninflatie geen grote tegenvaller meer Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse kerninflatie in maart valt eigenlijk mee, omdat er met betrekking tot de maand ervoor ditmaal geen bijstellingen nodig waren, zoals vorige maand wel. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "We wisten uit de kerninflatie over het eerste kwartaal dat de inflatie waar de Fed naar kijkt, niet de kant uitgaat die het beleidsorgaan wil. Onderliggend zien we de diensteninflatie op jaarbasis op 4,0 procent uitkomen tegen 3,9 procent in februari. De goedereninflatie kwam uit op 0,1 procent op jaarbasis en terwijl daarvoor over februari juist een daling met 0,2 procent staat genoteerd", aldus Marey. De zogeheten PCE index voor de kerninflatie bedroeg in maart 2,8 procent op jaarbasis. Economen hadden op een daling van de kerninflatie gerekend van 2,8 naar 2,7 procent. De euro noteerde vlak op 1,0713 dollar. Bron: ABM Financial News

